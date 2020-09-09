韩国造船业界连续两个月位居全球船舶订单首位. September. 09, 2020 07:37. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 韩国造船业界在7月和8月连续两个月在世界订单量中处于领先地位。有评价称，这是在因新型冠状病毒感染症(COVID-19)扩散而引发的世界性订单困难中取得的有意义的成果。 8日，据英国造船海运市场分析企业克拉克森调查公司透露，韩国造船企业上月接到了全世界86万CGT订单(标准货船换算吨数)中的73%。甩开仅占24%的排名第二的中国，连续两个月成为世界上订单最多的国家。受新冠肺炎疫情影响上半年(1月至6月)的订单徘徊不前的造船公司，接连拿到了液化天然气(LNG)运输船等韩国造船企业的主力船舶订单，其影响很大。 但是造船业界的情况并不乐观。今年截止到8月份，世界船舶订货量为812万CGT，还不到一年前1747万CGT的一半。以8月末为准，意味着结束接到订单后建造之前剩下的工作量的订单余额为6919万CGT，也创下了2004年1月以来的最低值。这是因为2018年以后，订货量连续两年减少，而且今年上半年订货量锐减。 雪上加霜的是，造船厂的新冠病毒感染也成为了现实。继蔚山现代重工业造船所6日1名建造部所属职员首次被确诊为感染新冠病毒之后，在同一个建筑物工作的其他3名职员也于8日被确认感染。现代重工业对同样在建筑物工作的500人采取了在家待命及新冠病毒检查措施。 造船业界相关人士表示：“9月以后，俄罗斯、莫桑比克等地将陆续有大型LNG船订单，如果想追加订单，需要准备造船厂内彻底的新冠病毒感染预防对策等。”

한국어