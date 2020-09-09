特朗普再次攻击中国，“将永远结束对中国的依赖”. September. 09, 2020 07:37. by 纽约=常驻记者 柳在东、北京=常驻记者金基龙 jarrett@donga.com、kky·donga.com. 美国和中国的经济矛盾再次激化。美国总统特朗普指责中国用从与美国的贸易中获得的资金强化军备，并强调，“将结束对中国的依赖”。对此，中国负责外交事务的国务委员兼外交部长王毅立即针锋相对地抨击美国打压中国的信息技术企业，中国官方媒体提及中国出售持有的美国国债的可能性，警告对美国进行报复。 特朗普当地时间7日在为迎接劳动节假日而举行的媒体吹风会上说：“迄今为止，没有一个国家像中国那样占我们（美国）的便宜”，“中国把我们给的钱用在加强军事力量上。”他接着说：“幸亏我加强了我们的军事力量，否则就会被中国超越”，“不管是脱钩，还是我们一直在做的征收巨额关税，我们将永远结束对中国的依赖。” 最近，特朗普政府把华为、抖音、微信等中国的信息科技企业定性为威胁国家安全，采取了强有力的限制措施。特别是，美国正在研究将中国的代表性半导体企业中芯国际（SMIC）列入交易限制企业名单的方案。在金融领域，美国政府宣布了把不遵守美国会计标准的中国企业赶出美国股市的方案等，持续着波浪式攻势。 对此，中国8日在王毅的主导下发表了“全球数据安全”倡议，开始牵制美国。不是盲目地指责其为“安全威胁”，而应该制定具体的规则和标准来衡量。王毅表示，“中国政府不会要求中国企业违反其他国家法律，提供国外数据”，“部分国家以安全为借口攻击领头企业，这是赤裸裸的蛮横行为”，将矛头指向美国政府。 另外，中国官方媒体《环球时报》英文版最近报道说：“中国可以出售相当一部分美国国债。”报道称，目前中国政府持有的美国国债在1万亿美元（约1200万亿韩元）以上，可以逐渐将其减持至8000亿美元。报道还称，在两国发生军事冲突等极端情况下，可以抛售所有持有的国债。中国是美国国债的最大持有国，如果中国大量抛售美国国债，可能会出现美元价值暴跌、利率暴涨等国际金融市场陷入瘫痪的状况。 针对美国要断绝与中国的经济关系的恫吓，中国也在准备自救对策。《环球时报》6日在题为《中国正在寻找可以抵消美国脱钩计划的方案》的专栏中报道说：“中国将背弃对本国敌对的国家，根据目前正在推进的一带一路政策，与欧洲及非洲、亚洲国家形成紧密的经济伙伴关系”，“特朗普政府已着手美中之间的脱钩，中国应该自己开拓自己的命运。”

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