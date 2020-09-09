埃塞俄比亚部长成为KAIST博士. September. 09, 2020 07:37. by 池明勳 mhjee@donga.com. 埃塞俄比亚现任部长(长官)在KAIST技术经营学院全球IT技术研究生院获得了博士学位。 2016年9月攻读博士课程并于上个月以最优秀毕业生身份毕业的埃塞俄比亚国务总理咨询部长梅库里亚•特克莱马里亚姆(50岁•照片)就是其主人公。10年前，年仅40岁的他成为城市开发住宅部最年轻的部长。在担任部长期间，他通过智能城市开发、土地管理、住宅开发政策，引导了埃塞俄比亚的经济开发，但是他突然决定留学。因为担心自己的能力停滞不前。 听到他“为了留学将辞去部长职务”的话，当时的埃塞俄比亚国务总理问道“是为了个人履历，还是为了国家？”该提问成为特克莱马里亚姆部长决定前往韩国的重要契机。因为如果只是为了个人的履历，就可以选择英国的开放大学或美国麻省理工学院(MIT)的最高级课程。特克莱马里亚姆部长回忆说：“我认为研究从最贫穷的国家成长为强国的韩国的实例才是能对祖国发展做出贡献的事情。”埃塞俄比亚政府确认了他的意志后，召开了9人委员会，允许他继续留任国务委员。即，将职位从城市开发住宅部部长改为国务总理咨询部长。 4年来，特克莱马里姆部长取得了辉煌的学业成就。他在国内外学会发表了论文，毕业论文《各阶段量身定制型移动宽带网扩散政策》刊登更是在了信息通信领域的最优秀国际学术杂志上。特克莱马里姆部长表示：“希望把新村运动、网络基础设施建设、以壮年层为对象的信息技术(IT)应用技术教育运用到埃塞俄比亚国内。”

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