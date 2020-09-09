政府：“升格为疾病厅，流行病应对取得划时代进展”. September. 09, 2020 07:37. by 李美智记者、金素敏记者 image@donga.com,somin@donga.com. 新设的疾病管理厅将于12日正式成立。目前907人的疾病管理本部将增加569人，达到总共1476人。规模扩大到现有的1.6倍。内部组织也将从1名本部长、5个部和中心、23个科增加到1名（本部标准）增加到1名厅长、1名次长、8个局、41个科，增至两倍左右。 在应对新冠疫情的过程中，有人提出有必要把疾病管理本部升格为厅，因此新设的厅大幅扩充了与传染病相关的功能。疾病管理本部所属的机构国立保健研究院内的单一机构——传染病研究中心将分离出“国立传染病研究所”的单独组织（疾病厅所属机构）。计划以100人的规模加强人力，不仅研究感染病毒，还将支援临床研究和疫苗开发。当初在6月发表的组织改编案草案中，决定把保健研究院移交给保健福利部，从而引发“表面升格”的争议，而现在保健研究院仍将是疾病厅的第一批所属机关。随着感染病研究功能的消失，计划集中研究未来医疗领域和针对性疾病。 厅里还将新设厅长下属的综合状况室。是由目前实时监控流行病情况的紧急状况对应中心扩编而成。即使不是危机状况，也计划24小时随时监控流行病的流入和发生动向。 首次出现地方直属组织也是引人注目的部分。防疫当局缺乏地区应对能力，从2015年中东呼吸综合征（MERS）起一直为人诟病。通过此次改编，将在首都圈、忠清圈、湖南圈、庆北圈、庆南圈等5个区域建立疾病应对中心。预计5个事务所共有155名职员。计划与在各广域市道新设的传染病业务专门科、256个市郡区保健所一起，灵活应对地区发生的疾病问题。随着地方自治团体应对传染病部门的增加，将补充1066名人力。 政府将大幅扩大疾病管理厅的权限、规模和组织，在秋冬即将到来之际，不仅可以应对新冠疫情，还可以大幅提高流行病管理功能。但也有人指出，地区机构等新设组织今后如何有效发挥作用还有待观察。翰林大学圣心医院呼吸器官内科教授郑基锡（前疾病管理本部长，音译）指出：“5个中心155名，每个中心大概能有30人左右工作，如果像大邱、庆北那样出现传染病流行时，靠这些人力如何应对令人怀疑”，“连实际指挥和控制各保健所的权限都没有，很有可能成为有名无实的机构。” 此次改编后，保健福利部将新设负责保健医疗的第二次官。包括新成立的精神健康政策局在内，将管辖1个室、3个局和30个科室。保健福利部企划协调室长姜道泰（音译）被任命为首任第二次官。雇佣劳动部企划协调室长金京善（音译）被调到女性家族部，担任新任次官。

한국어