在中国共产党成立100周年之际，日益高涨的反华情绪. September. 09, 2020 07:38. . 有句话叫“奶茶同盟（Milk Tea Alliance）”。这是今年香港、台湾、泰国等地年轻示威示对反独裁、反华示威达成共识后建立的联盟。也有人说，因为奶茶在这些国家同样受到喜爱，所以取名为奶茶。在社交媒体上，各国示威示手拿奶茶干杯的形象被上传。 并不是止于在社交媒体上示威。8月16日，泰国曼谷举行了要求举行新议会选举的反政府集会示威，聚集了2万人。这是自2014年军事政变后巴育政权上台以来的最大规模。同一时间，台湾的台北中央车站广场也举行了示威。这是支持在泰国举行的反政府示威的声援示威。“为了民主，有必要建立泛亚洲同盟”的呼声很大。 但是这种奶茶同盟的目标逐渐扩大到了中国。泰国等国家对台湾和香港的反华示威表示支持。路透社报道说，围绕南中国海问题与中国发生争执的菲律宾和与中国发生严重国境纷争的印度也开始加入奶茶同盟。这样一来，中国也表现出了警戒心。中国外交部表示：“希望香港和台湾独立的人经常在网上勾结。但这种谋划不会成功。” 今年以来，国际社会的反华情绪迅速扩散。中国武汉被指为新冠疫情的发源地，对中国的抨击一度高涨。中国虽然接受了世界卫生组织对武汉的实地调查，但由于调查组至今没有前往武汉，争议也越来越大。再加上西方世界反对中国5月底强行处理香港《国家安全法》，正在扩大为经济制裁等。最令人担忧的是，香港民主化人士的生命权、财产权立即沦落为“案板上的鱼”。 中国也认为反华情绪高涨的情况非常严重。中国国家安全部下属的智库中国现代国际关系研究院最近向中国最高领导层递交了一份报告，称“新冠疫情扩散导致的全球反华情绪不亚于1989年的天安门事件”。报告告诫道：“反华情绪可能会引发对中国一带一路事业的抵抗。” 情况发展成这样后，中国外交首脑层开始忙碌起来。中共中央外事委员会办公室主任杨洁篪上个月访问了新加坡和韩国，外交部长王毅也访问了法国、德国等欧洲五国。接着，杨洁篪本月初又访问了缅甸、西班牙和希腊。可以说，在新冠疫情导致各国面对面外交大幅萎缩的情况下，中国外交排名前两位的两人迈出了大幅度的步伐。 但是杂音依然存在。德国外长海科·马斯等人当面质疑香港《国家安全法》，让王毅脸发烧。这与杨洁篪在釜山会见青瓦台国家安保室长徐薰时提出的增进两国关系等圆满的对外信息截然不同。 在这种情况下，中国共产党明年将迎来100周年。中国虽然计划庆祝“小康社会”的建成，但在反华情绪高涨的情况下，很有可能成为只属于他们的庆典。另外，中国虽然计划在建国100周年的2049年之前建设与美国抗衡的强大新中国，但对于中国的雄心，周边国家的担忧也不亚于期待。 中国国家主席习近平最近在纪念中国抗日胜利75周年座谈会上公开警告称：“无论是谁，不管是什么势力，如果想要歪曲、贬低中国共产党的历史，中国人民是绝对不会答应。”这可能是在美中竞争加剧的情况下针对华盛顿的发言，但可以理解为，对于挑战中国霸权主义的势力，无论是谁，都会予以惩罚。但是，不能仅凭自己的力量压制与其他主权国家的关系。中国应该知道，越是这样，反华联盟越会巩固。

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