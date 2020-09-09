医大学生集体拒绝国家考试是不对的. September. 09, 2020 07:38. . 大韩医科大学、医学专门研究生院学生协会昨天对全国40个医科大学医学生和医学专科生进行的问卷调查结果显示，80%的学生赞成，决定继续采取拒绝参加医生国家考试实际技能考试和同盟休学等集体行动。此次考试从昨天开始到11月20日，按照学校分类分组进行，在3172名应试对象中，只有446人报名。政府的方针也是不给再应试机会，因此，如果其余2726名（86%）学生继续拒绝考试，那么明年起到医院“腰部”作用的实习生供需将面临严重问题。 医大学生们主张，政府和医疗界决定从原点重新讨论医大扩招等4大公共医疗政策，这没有到达完全撤回的程度。政府之所以退一步决定重新研究原本积极推进的政策，其目的在于，既然是动摇保健医疗体系根基的政策，就不急于推进，而是在克服新冠危机后，让利害攸关方聚在一起寻找最佳对策。尽管如此，学生们以自己的主张没有得到100%贯彻为由进行集体行动，难免会受到集体利己主义的批评。积极支持医生罢工的医学院教授们也呼吁，“相信教授们，回到学业现场吧”。即使为时略晚，也应该中断团体行动，表明参加国考的意向。 在这种情况下，执政党议员们继续强硬发言，表示要继续推进已决定原点重新讨论的医大扩招和设立公共医大，这只会使事态进一步恶化。特别是国会保健福祉委员会干事、共同民主党议员金成柱（音译）昨天在广电节目中表示，原点再讨论与撤回不同，将推进公共医疗政策后，大韩专业医协立即表示，“这属于废除协议”，开始收集重新举行罢工的意见。政府和执政党应避免做出刺激医疗界的不信任、助长医政矛盾的发言。 政府的立场是，既然已经两次延长应试志愿书的接收时间，如果再给新的机会，将破坏国家考试的公平性和公正性。但是医大学生拒绝国考是关系到国家医疗供给体系的问题。应该按照全国医科大学教授协议会的斡旋方案，在再应试问题上发挥灵活性，打开解决事态的大门。

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