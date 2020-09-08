1500年前的新罗王族以海豚作为祭祀食物. September. 08, 2020 07:49. by 金民 kimmin@donga.com. 1500年前新罗时代王族在祭祀活动中使用的食物种类首次被公开。据调查，不仅是贝类和鱼类，海胆类和很难烹饪的河豚、海豚也被用作祭祀食物。 国立中央博物馆7日发表了包含2016年至2017年期间重新发掘日本帝国主义曾挖掘过的庆北庆州瑞凤冢，以及新发现的事实的报告书。据报告书透露，在瑞凤冢的重新发掘过程中，发现了在坟墓周围设有大缸，向坟墓主人敬献食物的祭祀痕迹。 发现的祭祀用缸共有27个，其中北坟(北面的坟墓)有10个，南坟有13个，界限模糊的有4个。经确认，这些缸内的动物遗体共有7700件，其中贝类和鱼类分别有1883件和5700件，占大多数。 特别的是，海哺乳类海豚、爬行类乌龟和海胆类一起被确认。还发现了如果不去除神经毒素就很难食用的河豚。这样的祭祀文化在日本帝国主义强占时期的调查、以及《三国史记》和《三国遗事》等历史记录中也没有出现。另外，据调查，如果考虑到大量青鱼和鲂鱼的遗体的确认，瑞凤冢的南坟很有可能是在秋天建成的。 国立中央博物馆考古历史部学艺研究师金大焕(音)解释说：“此次确认的动物遗体是让人了解新罗坟墓的祭祀、以及当时人们饮食生活的资料。生动地证明了新罗王族曾享受过鲸鱼、河豚、海胆等多种多样的饮食生活。” 庆州瑞凤冢是位于庆州大陵园一带的新罗王族坟墓之一，建于公元500年左右，是两座封坟相连的双坟。首先建成的北坟和南坟分别于1926年和1929年被发掘出来。 包括金冠在内，瑞凤冢内还发现了许多黄金首饰和陪葬品。但日本挖掘团没有发行报告书。国立中央博物馆在2014年发行了瑞凤冢出土品报告书，并于2016年、2017年进行了重新发掘，表明北坟直径为46.7米，比日本帝国主义调查的36.3米还要大。

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