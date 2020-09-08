三星电子将向世界第一大通信公司提供约8万亿韩元规模的5G设备. September. 08, 2020 07:50. by 徐東一 dong@donga.com. 三星电子与世界第一大通信企业美国Verizon(威瑞森电信)签订了接近8万亿韩元的网络设备供应合同。这是韩国通信设备产业史上最大规模的单一出口合同。 7日，三星电子通过公告表示，将在5年内向威瑞森电信提供66.4亿美元(约7.9万亿韩元)规模的5G移动通信设备。至此，三星电子成功与威瑞森电信、AT&T、Sprint等美国主要移动通信运营商签订了5G移动通信供应合同，成为美国国内的核心通信设备供应商。 三星电子继半导体、智能手机等事业之后，作为未来成长事业持续投资的通信装备事业正式进入成长轨道，预计国内相关产业也将持续扩大销售及雇佣创出效果。因为三星电子与国内86家中小装备零件公司合作生产通信设备。 财界相关人士表示：“三星电子在全球5G网络基站市场上的占有率位居第四(16.6%)，正在全力追赶排名第一的中国华为(32.6%)。美国通信龙头企业威瑞森电信等大型订单接连不断，再加上中美贸易纠纷引发的‘反华为’战线正延伸至英国、印度等其他国家，预计三星电子的5G增长势头将进一步加快。”

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