特朗普因贬低参战勇士引发争议，矛头直指乔布斯遗孀. September. 08, 2020 07:50. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 陷入贬低参战勇士争议的美国总统特朗普谴责了最早报道此事的时事媒体《大西洋月刊》的主要股东兼苹果已故创始人史蒂夫·乔布斯的夫人劳琳·鲍威尔·乔布斯（57岁，照片）。《大西洋月刊》总编辑杰弗里·戈德伯格表示，“之前的报道只不过是冰山一角。我们即将进行后续报道”，表示不会屈服于特朗普。 特朗普6日在推特上写道：“乔布斯应该不会满意妻子把遗产浪费在濒临破产的激进左派杂志上”，“骗子戈德伯格经营的这家杂志，散布假新闻和仇恨。”他还写道，“给她（劳琳）打电话，写信，让她知道你的感受”，被批评是在敦促其支持者攻击劳琳。以福布斯为准，劳琳拥有216亿美元（约合26万亿韩元），是世界排名第六的女性富豪。在2016年大选中，她直接或间接地向在野党民主党大选候选人、前国务卿希拉里•克林顿捐赠了600万美元。在今年的总统选举中，她至少向民主党候选人拜登支付了50万美元。3年前收购了《大西洋月刊》股份，但具体规模和收购金额尚不清楚。 1857年，由拉尔夫·埃默森、亨利·沃兹沃思·朗佩罗等著名知识分子创立了《大西洋月刊》，因登载了撰写《汤姆·索耶历险记》等马克·吐温的作品而闻名。一年发行10次，2018年发行量约为48万册。劳琳在收购股份当时接受采访时表示：“将延续给万人带来平等的《大西洋月刊》的现有价值。” 戈德伯格当天在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时表示：“几天或几周内会有更多的报道出来，会有更多的确认”，“我们不会被美国总统吓倒，会做我们该做的事情。”

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