“BTS登鼎Billboard榜首,将产生1.7万亿韩元的经济效果”. September. 08, 2020 07:48. by 林熙允记者 imi@donga.com. 有分析称,防弹少年团在Billboard单曲排行榜上排名第一,将产生1.7万亿韩元的经济效果。 韩国文化体育观光部7日表示,与韩国文化观光研究院一起分析防弹少年团上月31日(当地时间)凭借新歌《Dynamite》登上Billboard“Hot 100”榜首位置的经济波及效果的结果显示,预计生产诱发效果为1.2323万亿韩元,附加价值诱发效果为4801亿韩元。文化体育观光部方面表示:“综合分析了防弹少年团所属公司Big Hit娱乐的销售规模、韩国银行投入产出表、关税厅进出口贸易统计、谷歌趋势搜索量等。” 据文体部和文化观光研究院透露,《Dynamite》登上排行榜榜首带来的音源销售收入等直接效果为2457亿韩元。这是根据去年防弹少年团的专辑《Map of the Soul: Persona》登上Billboard Hot 200排行榜榜首时的直接效果推算出来的。其中《Bang Bang Con The Live》等非面对面演唱会的销售额将占1983亿韩元。如果算上化妆品、食品、服装等消费品的出口效果,仅直接经济效果就达6174亿韩元。 据推算,在化妆品、食品、服装等领域,雇佣率也将达到7928人。文化体育观光部方面表示:“但经济效果与其说是单一音源在Billboard排行榜上排名第一的影响,不如说是夹杂了防弹少年团一直以来积累的持续成果的影响。” 文化体育观光部部长朴良雨表示:“防弹少年团取得的成果远远超过了这个数字。他们的音乐对于饱受新冠病毒之苦的世界人民来说,是一种治愈剂,是大韩民国的文化自豪感。”

