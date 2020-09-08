菅义伟：“韩日关系，要彻底应对违反国际法的行为”. September. 08, 2020 07:51. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 有望成为下任日本首相的官房长官菅义伟就因强制征用赔偿问题而恶化的韩日关系再次表示，将延续安倍晋三政权的强硬应对。 菅义伟7日在接受《读卖新闻》的采访时就韩日关系表示：“（围绕征用问题的）违反国际法（行为），将彻底应对。”他在前一天接受《产经新闻》采访时就韩日关系表示：“1965年签署的《日韩请求权协定》是日韩关系的基本”，“坚持这一协定是理所当然的。” 安倍政权一直主张2018年10月韩国大法院的强制征用赔偿判决“违反国际法”。一直以来，菅义伟作为政府发言人通过记者招待会反复主张，“征用受害者赔偿判决违反了《日韩请求权协定》，因此是违反国际法的行为，韩国应该拿出解决方案。”最新表态确认，他再次确认了即使成为首相也会继续坚持这一立场的意志。菅义伟最近在接受采访时接连表明了对征用问题的强硬路线，因此预计韩日关系短期内将很难改善。 在这种情况下，菅义伟的支持率正在上升。《读卖新闻》7日报道说，在4日至6日进行的民意调查中，在3名自民党总裁候选人中，在“适合担任下任首相的人选”一项中，选择菅义伟的应答者最多，达46%。原先大众支持率较低的菅义伟的支持率大幅上升，这反映了对安倍政权的评价。在此次调查中，安倍内阁的支持率为52%，从上个月7日至9日的37%急剧上升了15个百分点。对于安倍内阁7年零8个月的业绩，74%的人回答“（积极）评价”。

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