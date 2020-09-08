多伦多队是弱旅？力压纽约洋基队，单独位居第2位. September. 08, 2020 07:50. by 金培中 wanted@donga.com. 谁说他们是弱队呢？ 柳贤振(33岁)作为尖子投手活跃在赛场上的多伦多蓝鸟队上升到了美职棒大联盟美国联盟(AL)东部赛区单独第2位。7日，多伦多队在美国马萨诸塞州波士顿芬威公园举行的与波士顿红袜队的客场比赛中，经过25支安打的激烈交锋，以10比8取得了胜利。结束了两连败的多伦多队的战绩变为22胜18负，结束了当天以1比5负于巴尔的摩金莺队的纽约洋基队(21胜19负)为期3天的“共同”生活，跃居单独第二位。球队与崔志万(29岁)效力的AL东部赛区排名第一的坦帕湾魔鬼鱼队(28胜13负)的胜差为5.5场。 多伦多队和洋基队将在8日至10日举行的三连战中，为真正的赛区第二的位置展开正面交锋。如果一支球队取得连胜，就可以将竞争对手挤到第三位，从而获得追赶领先者的力量。 在8日举行的3连战中的首场比赛中，柳贤振将首发上场。 赛季3胜1负，平均责任失分2.51的柳贤振，在8月的5场比赛中以2胜无败、平均责任失分0.96的压倒性的成绩表现十分出色。在9月的首场比赛中，他完成好投(在与迈阿密队的比赛中6局失1分获胜)，登上了AL平均责任失分领域第四位。洋基队教练阿伦•芬在当天失利后表示：“明天面对的柳贤振和多伦多队的比赛令人担心。” 柳贤振将面对的洋基队首发投手是左手投手乔丹•蒙哥马利(28岁)。在本赛季的6场比赛中，他首发出场，取得了2胜2负、平均责任失分5.76的成绩。在此前出场的3日与坦帕湾队的比赛中，他在三分之二局内失4分，表现不佳。纽约地区媒体《纽约日报》报道说：“纽约洋基队和多伦多队将在今后的18天时间里展开10次对决。洋基队目前处于季后赛6支种子球队(赛区前2位)以外的外卡位置”，正在煽动竞争关系。作为被称为传统强队的洋基队，球队的自尊心受到了伤害。去年冬天花费4年8000万美元(约951亿韩元)引进的柳贤振给球队带来效果显著的多伦多队能否在与洋基队的第2位竞争中占据优势？

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