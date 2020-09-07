现代汽车今年第二季度国内平均销售单价为3340万韩元，1年半内暴涨19%. September. 07, 2020 08:05. by 金道炯 dodo@donga.com. 随着捷恩斯和运动型多功能车(SUV)等价格较高的车辆热销，今年现代•起亚汽车的整体平均销售价格比去年有所上升。6日，据现代•起亚汽车透露，今年第二季度(4~6月)在韩国销售的现代汽车的平均销售单价(ASP)为3340万韩元。 与2018年的2800万韩元相比，上涨了540万韩元(19.3%)。如果加上配置选项，价格超过8000万韩元的捷恩斯的SUV GV80和G80等新车效果会更大。今年上市的两款车人气很高，订单都排得满满的。 价格比轿车更高的SUV的销售比重增大也产生了影响。现代汽车的SUV销售比重从2018年的35.8%上升至去年的40.5%，今年第一季度(1月至3月)为43.4%，第二季度为40.8%。起亚汽车今年第二季度的国内销售单价为2680万韩元，与去年第二季度(2440万韩元)相比上涨了9.7%。

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