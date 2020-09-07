“临时队长”孙兴慜攻入一球+门线救险解围对手空门. September. 07, 2020 08:05. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “超级孙”孙兴慜(28岁•托特纳姆热刺队)和“Shootdori”李康仁(19岁•巴伦西亚队)双双破门得分，结束了季前赛征程。 6日，英格兰足球超级联赛(EPL)托特纳姆热刺队所在的孙兴慜在英国沃特福德的维柯里奇罗德球场举行的与沃特福德队的热身赛上，在下半场第34分钟时利用点球破门得分。托特纳姆热刺队虽然以1比2告负，但孙兴慜在4场季前赛中攻入4球，结束了为本赛季开幕准备的预热。结束季前热身赛的托特纳姆热刺队将于14日与埃弗顿队进行2020~2021赛季英超揭幕战。 此前担任托特纳姆热刺队队长的守门员维戈•洛里斯(法国)等因参加欧足联(UEFA)国家联盟赛事而缺席，因此当天戴上队长袖标的孙兴慜表现出了献身精神。在比赛即将结束时，托特纳姆热刺队守门员也参与进攻(角球)的情况下，沃特福德获得了球权。沃特福德队的马克•纳瓦罗在中线附近朝着托特纳姆热刺队的空门射门。孙兴慜向着球门全力奔跑了65米左右，在球门线附近将球踢出，阻止了本队的失分。热刺队主教练何塞•穆里尼奥表示：“孙兴慜像跑100米一样奔跑阻止进球的样子让我很满意。” 西甲巴伦西亚队的李康仁在当天与卡塔赫纳队的热身赛上攻入两球，帮助球队以3比1取得了胜利。下半场第24分钟，当对方守门员出现扑球失误时，李康仁积极扑上去抢球，将比分扳成1比1平。在巴伦西亚队以2比1领先的下半场第35分钟，他又用左脚射门攻入了锁定胜局的一球。上个赛季作为首发只参加了3场西甲联赛的李康仁在季前赛最后一场比赛中留下了深刻的印象，点燃了主力竞争战。巴伦西亚队将于14日与莱万特队进行西甲揭幕战。

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