媒体爆料“特朗普称参战将士为‘失败者’‘笨蛋’”……成为选战新争论焦点. September. 07, 2020 08:05. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国总统特朗普贬低一战参战美军为“失败者”、“笨蛋”的报道出来后，掀起了猛烈的后续风暴，成为11月3日美国选战的新焦点。执政的共和党支持势力强大的军人社会和亲特朗普倾向的福克斯新闻频道也加入到批评队伍中，在4年前的大选中支持自己的部分军人出现转向迹象，特朗普总统方面正在苦苦寻找对策。 美国时事媒体《大西洋》3日曝料称，特朗普在2018年11月为参加第一次世界大战结束100周年活动访问法国巴黎时，得到报告有一项日程是前往葬有美军参战将士的墓地参拜时，立即问道：“为什么要去？都是些失败者（loser）。” 当时白宫表示，由于恶劣天气，专用直升机无法起飞，所以取消了参拜计划。但实际上，是特朗普不喜欢因为下雨头发散乱，而且认为参拜墓地并不重要才放弃的。福克斯新闻频道负责国家安全报道的记者珍妮弗·格里芬也表示：“（特朗普）总统确实把美军阵亡者称为失败者。”据《大西洋》报道，特朗普还在当时的其他对话中，称在法国北部“白露树林战役”中死亡的1800名美国海军陆战队员为“笨蛋(sucker）”。 在美国，极度重视对参战勇士的礼遇，听到统帅侮辱他们的报道，军人社会感到非常愤怒。“参战勇士，请投票！”等相关团体立即发表了谴责声明。参战勇士及现役军人的家人还上传了“我们的丈夫、父亲、儿子不是笨蛋”的批评性视频广告。《华盛顿邮报》报道说，4年前在大选中支持特朗普的军人中，有一些人因为特朗普此次发言而背离特朗普而去。 民主党大选候选人、前副总统拜登表示：“这是令人讨厌的发言。我的儿子不是笨蛋，不尊重军队的人不能统率军队”，要求特朗普道歉。拜登的长子博2008是至2009年在伊拉克服役，2015年因脑瘤死亡。 特朗普经常因贬低参战勇士而引发争议。针对曾是越南战争俘虏的共和党巨头约翰·麦凯恩参议员，他在2015年嘲讽称，“不是因为他是战争英雄而成为俘虏，而是因为被俘虏而成为英雄”，“我喜欢没有被抓捕、不是失败者的人。”2017年参拜阿灵顿国家公墓时，他在曾任海军陆战队队长、时任国土安全部部长的约翰·凯利的儿子墓前表示，“无法理解。这样（为国家牺牲）能得到什么？”凯利的儿子罗伯特2010年在阿富汗阵亡。他是2001年9·11恐怖袭击后唯一在交战中阵亡的美国将军的儿子。当时同席的一名将军抨击说：“对于不是交易关系，为别人做些什么的想法，总统根本不能理解。为国家服务与金钱没有关系。” 争议扩散后，特朗普表示，《大西洋》的报道是左派介入的有意图的歪曲报道。他声称：“完全是谎言。我可以发誓，我没有向英雄没有说过这样的话。”他在推特上抨击道：“恶的激进左派为了在大选中获胜，会做任何事情。”他还指责格里芬记者说：“福克斯新闻频道消失了。格里芬应该被解雇。”总统夫人梅拉尼亚、国防部长马克·埃斯珀等也出面袒护特朗普，但风波仍未平息。

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