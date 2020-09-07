美国智库：“朝鲜新浦有试射潜射导弹的动向”. September. 07, 2020 08:06. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 据美国智库“战略与国际问题研究中心”分析，朝鲜咸镜南道新浦造船厂正在进行准备试射中程潜射弹道导弹的活动。潜射导弹发射是11月美国总统选举之前韩美当局一直关注的朝鲜挑衅可能性之一。 该研究所当地时间4日在专门报道朝鲜消息的网站“超越平行（Beyond Parallel）”上登载的报告中，以朝鲜新浦造船厂的卫星照片分析为基础做出了这样的判断。 该研究所表示：“在保安区域停泊着多艘船舶，其中一个类似于将原先潜射导弹试验用驳船拖到海里时使用的拖船”，“这暗示着‘北极星-3’型潜射导弹试射在即。”朝鲜2017年公开了“北极型-3”型潜射导弹，去年10月首次进行了试射。该报告还称：“在马阳岛潜艇基地湾内停泊的‘罗密欧’级潜艇不止一艘，而是两艘，这一点也是表明试射潜射导弹可能性的另一个征兆”，“这可能是在暗示‘10月惊喜（即11月大选前的活动）’。”

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