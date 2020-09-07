紫芒飞舞的秋天，古典音乐流淌. September. 07, 2020 08:06. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 台风“美莎克”过境之后，天高气爽的4日下午首尔上岩洞兰芝川公园。宽广的草坪中间摆放着像超现实主义绘画作品一样的演唱会三角钢琴。围绕着钢琴的摄像机就有5台。这是麻浦文化财团作为第5届“麻浦M古典音乐庆典”的一部分而准备的“麻浦6景古典音乐”中的“情意浓浓的三重奏”的录制现场。全身都沐浴着阳光的大提琴演奏家宋敏济向钢琴家朴永成说道。“即使涂了防晒霜，(阳光)还是火辣辣的。” “好，开始吧。Cue! ”随着拍摄导演的开始信号，为大提琴和钢琴创作的贝多芬《感受到爱的人们变奏曲》的旋律响彻公园。无人机飞起来了。来公园玩的孩子们拿着捕虫网，若无其事地在两位演奏者后面的草地上跑来跑去。 一个小时后，附近上岩洞天空公园。穿着粉红色礼服的钢琴家文智英与钢琴一起坐落在紫芒地中央。在微风中，紫芒们跳起了舞。草地上，此起彼伏的草虫声柔和地跟上了节奏。与开始信号一起，舒曼的《花之歌》的第一句话包裹着缓缓展开的地平线。拍摄一直持续到红霞染红，月亮在黑暗的天空中冉冉升起的深夜。 将舒曼的幻想曲《C小调》等三首曲子以视频呈现出来的文智英满足地说：“对于演奏家们来说，在山野或森林中练习是一种梦想，现在好像实现了梦想。“我从未想过能与鸟鸣、草虫等大自然的即兴演奏一起进行。虽然没有音乐厅中自然的音响，但留下了更美好的回忆。” 今年迎来第5届的麻浦M古典音乐庆典根据新冠肺炎疫情扩散带来的保持社交距离原则，将大部分庆典日程转换成了数码内容。“麻浦6景古典音乐”将在10月6日~8日、13日~15日每天通过麻浦文化财团YouTube和Naver Tv公开在麻浦区广兴堂、弘益街等地拍摄的6个视频。大提琴演奏家梁成沅、OPUS合唱团等6个组或演奏者参加了演出。

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