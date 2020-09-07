第二次“针对性”紧急灾难支援金，应进一步完善公正性，迅速执行. September. 07, 2020 08:06. . 韩国政府决定，将第二次紧急灾难支援金作为“针对性”支援给因新冠疫情受灾严重的阶层。执政党、政府、青瓦台昨天在高层党政协议会上决定，向因新冠疫情再扩散等困难的国民支付灾难支援金，并准备7万亿韩元的第四次补充预算案提交国会。一年四次追加预算是自1961年以后59年来的第一次，执政党和政府计划通过发行国债充当全部资金。 灾难支援金将把包括练歌厅、网吧等为新冠疫情防控下达禁止聚集命令的12个行业的小工商业者和个体户、特殊形态劳动者、青年失业者、低收入阶层等作为优先发放对象。此外，还决定扩大受灾标准，放宽为小工商业者的低利息贷款标准，并制定清算拖欠工资等中秋节民生对策。政府计划近期内制定详细对策并公布。 此次第二次灾难支援金，从是否支援起，就没有经过政府和专家的充分讨论，而是从政治上匆忙决定。共同民主党党首竞选中，候选人争先恐后地提出第二次灾难支援金支援方针，在野党也积极响应，政治圈冲在了前面。政府为了救济新冠疫情造成的损失，已经出台了金融贷款、雇佣维持支援金、小工商业者支援等多种政策，但是在第二次灾难支援金之前，应该先检查现有政策，拿出提高实效性的方案。 对于支援金的发放方式，政府和执政党浪费了4个月的时间。在4月国会选举之前决定第一次灾难支援金时，围绕“是全民发放还是选择性发放”的问题，出现了很大的混乱。此后，直到4个月过去为止，一直未准备应对追加援助的有效筛选方式，但如今又在执政党内部反复出现争议，真是令人寒心。 不管是选择型还是针对型，既然已经确定了方向，就应该倾注心血，最大限度地公正、迅速地执行。如果向练歌厅、网吧老板提供援助资金，那么曾经在练歌厅工作的更困难的人将如何进行援助等争议已经在网络上热传。为了不引起不公正的不满，要细心找出困难的人，集中精力，尽可能在中秋节前迅速执行。如果有不足之处，坦诚地承认并完善，才是减少副作用的方法。

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