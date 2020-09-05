保持距离2.5阶段被延长……应提出中秋长假防疫方针. September. 05, 2020 07:15. . 政府为了控制新冠疫情的扩散趋势，决定将正在首都圈实行的“保持社会距离2.5阶段”延长一周至13日。由此，包括禁止深夜时段餐饮场所营业在内，对咖啡馆、补习班、健身俱乐部等下达的暂停运营或限制措施也将延长一周。首都圈的幼、小、初、高各级学校的远程授课也比预定时间延长一周，将实行到20日。在首都圈以外的地区，保持距离第二阶段将延长两周，实施到20日。 昨天新增确诊患者为198人，连续两天降至200人以下，但远远超过防疫和医疗体系所能承受的百人规模。因为不知道感染途径的患者比率也达到了24%，重症患者层出不穷，截至昨天，首尔仅剩下两个可以立即使用的重症病床。如果不将每天新增患者数减少到两位数，很有可能出现像大邱、庆北那样等待病房时死亡的医疗系统崩溃现象。 但是，因新冠疫情长期化遭受打击的自营业者，过去一周在2.5阶段的营业限制下，不得不一天又一天地艰难坚持。营业受限的营业场所和用户仍然对限制的强度和营业场所的筛选标准提出了质疑。是否存在不必要的过度限制，是否存在松懈的防疫死角地带等，应该持续重新讨论阶段性措施的妥当性和可持续性，让遭受损失的人也能接受。 在利用首都圈的咖啡厅和餐厅等场所时，虽然电子出入名录（QR码）或手写名录被义务化，但是由于名录管理不善，很多店铺没有防备性地暴露了实名和手机号码。要加强对名录的管理监督，避免观看他人的个人信息，现有名录应在4周后碎化或销毁等，才能防止个人信息被恶意用于犯罪。 一直以来，都是流动量急剧增加的长假一旦过去，确诊者就会无一例外增长的趋势。5月黄金假期一结束，就暴发了梨泰院俱乐部事件，上个月光复节长假之后，出现了第二次流行危机。今年年初，中国也考虑到春节，推迟对武汉的封锁措施，结果扩散到了无法控制的地步。防疫当局应考虑到新冠疫情的流行趋势和预计移动量，尽快制定有关中秋长假回乡的防疫方针，以确保国民制定是否探亲返乡等长假计划不会出现差池。

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