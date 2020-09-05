高盛首席执行官是如何促成“美中磋商”的？. September. 05, 2020 07:15. by 金甲植 dunanworld@donga.com. “我不认为在美国和中国的关系中存在‘无法避免’的任何东西。……避免敌对关系的钥匙，在于解决现实问题，使双方都受益。” 这是曾担任世界级投资银行高盛首席执行官（1999年∼2006年）和美国财政部长（2006年∼2009年）的作者亨利·保尔森的话。虽然他积累了成功的职业生涯，但在2008年全球金融危机时，也受到了“纵火犯兼消防员”的批评。讲述金融危机的纪录片《监守自盗（Inside Job）》（2011年）也把他评选为应该负责任的人之一。 如果去除这些成见，《与中国进行磋商》就是一本可以从中窥见美国和中国这世界两大主要国家（G2）之间矛盾解决方法的书。该书原名为《与中国打交道（Dealing with China）》。 他的“支招”是作为跨国企业首席执行官和美国经济政策的负责人，在与中国展开一番“久经杀场”后得到的。在25年的时间里，他100多次访问中国，同江泽民、胡锦涛、习近平等3名国家主席以及中国经济精英进行了广泛的交流。 在2006年被任命为财务部长后的首次中国访问中，他苦思了应该最先见到谁。他的选择是时任浙江省委书记的习近平。之后，他戏剧性地成功实现了与本不愿与他见面的中国国家主席胡锦涛的会谈。习近平也对他出任美国财长后首次访问中国时最先见到自己表示感谢。 书中讲述了作者主导的中国企业民营化和全球化、大学改革、中美经济磋商等事例。对于非最高层人士无法得知的幕后故事和牵动中国的人物的评价非常有趣。美国总统乔治·W·布什问胡锦涛主席，“最大的噩梦是什么？”，胡锦涛主席回答说：“每年创造2500万个新的工作岗位。” 作者以向中国传递西方银行家“资本主义之火”的普罗米修斯自居的主张非常明确。他认为，中国的繁荣符合包括美国在内的世界的利益。

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