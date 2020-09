响彻多伦多队更衣室的“不会再犯同样的错误”. September. 05, 2020 07:15. by 黃奎引 kini@donga.com. “对不起。我今后不会再犯同样的错误(Sorry. We're not doing that anymore)。” 美国职业棒球大联盟多伦多蓝鸟队的老将捕手凯洛普•约瑟夫(34岁)大声喊道。其他选手也跟着喊了起来。“对不起。我们不会再犯同样的错误了。” 4日,据加拿大当地媒体《体育网》报道,多伦多队球员们在3日结束做客迈阿密队的比赛后,聚集在更衣室,进行了“复命复唱”。这是为了反省在跑垒和防守上接连出现失误,使尖子投手柳贤振(33岁)的肩膀变得沉重。 多伦多队击球手们从第1局上半局进攻时击出左前安打的乔纳坦•维亚尔强行跑向2垒时跑垒身亡开始,第2局上半局鲁尔德斯•古力埃尔和第4局上半局维亚尔因捕手牵制被杀出局,接连中断了进攻节奏。 不仅如此。以2垒手身份出战的维亚尔在第2局下半局防守时,在可能制造双杀出局的情况下,传球失误,令柳贤振措手不及。第2局下半局迈阿密队的首发击球手布莱恩•安德森之所以能够踏上1垒,也是因为多伦多队1垒手、2垒手、右翼手互相推让,让球落到球场上。虽然正式记录是安打,但从“球队防守”的观点来看,显然是失误。 《体育网》报道说:“对与纽约洋基队展开季后赛竞争的多伦多队来说,这场比赛有可能成为进军季后赛的分水岭。如果因为击球手们的不专注而输掉比赛,球队的气氛可能会大幅低落。这次多亏了柳贤振,我们才能取得胜利,但不能保证下次也会这样。选手们也都非常清楚这一点,所以比赛后好不容易营造出了真挚的氛围。” 像这样“加油加油”的团队氛围一直持续到4日。当天,多伦多队在与波士顿红袜队的客场比赛中,在延长赛第10局上半局一下子拿下4分,以6比2反败为胜。多伦多队凭借当天的胜利,取得20胜(16负),与当天被纽约大都会队击败(7-9)的洋基队并列美国联盟东部赛区第2位。因此,8日至10日在多伦多主场塞伦体育场举行的两队的直接交锋结果变得更加重要。虽然还没有正式发表,但是按照轮换顺序,柳贤振很有可能在8日的比赛中出场。 另一方面,圣路易斯红雀俱乐部表示,在7日举行的与芝加哥小熊队的客场比赛中,金广铉(33岁)将首发出场。

