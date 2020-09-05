防疫当局担心“中秋长假期间病毒会大移动”，出现了限制移动的声音. September. 05, 2020 07:24. by 姜东雄记者 leper@donga.com. “5073万起。” 这是统计厅以国内一家移动通信公司的用户信息为基础，统计今年春节当天(1月25日)国民移动量的数值。这比新型冠状病毒感染症(COVID-19)以后每天移动量最多的5月黄金假期期间(5月2日)多出约1000万起。这就是面对即将到来的中秋(10月1日)长假，防疫当局越来越苦恼的原因。移动量以移动通信公司用户访问非居住地的其他市郡区停留30分钟以上的情况为1起来计算。 8月中旬以后，由于新冠疫情的第二轮大流行，确诊患者大幅增加，防疫当局担心在中秋连休期间国民的大移动。长假结束以后，确诊者大体上有所增加。从佛诞节4月30日到儿童节5月5日的黄金假期就是代表性的例子。当时，政府在连休之前宣布，将放宽延续了一个半月的保持社交距离，将其调整为保持生活距离，但日移动量从连休前的4月25日的3540万起增加到了5月2日的4163万起。从4月末到5月初，确诊患者数为个位数，但约一周后的5月8日开始达到两位数。政府将上月17日指定为临时公休日，休息3天的15日至17日连休时也是一样。8月15日一天移动量为4074万起，比一周前增加了15.1%(536万起)。此后，国务总理丁世均表示：“(指定临时公休日)从结果上来看，对防疫没有帮助。” 部分人指出，中秋连休期间有必要采取限制移动等强化措施。共同民主党发言人许允贞上月23日表示：“现在需要进一步考虑是否允许中秋节时全面移动的问题。”中央灾难安全对策本部经过与国土交通部的讨论，决定在中秋、春节等节假日火车票预售期间只销售靠窗的座位，将销售率降低至50%，并确保乘客之间的距离。中央灾难安全对策本部表示：“最近新冠疫情正在扩散，因此有必要对中秋节的列车座位预售等进行全面讨论。将积极宣传提前延期预售和减少销售率，以确保中秋车票预售不出问题。” 在海外，之前已有国家下达过移动限制措施。今年3月至5月意大利和西班牙、法国等欧洲国家，为防止新冠疫情扩散，选择了高强度的封锁。中国从距离民族节日“春节”还有两天的1月23日开始，封锁了湖北省武汉市76天。翰林大学圣心医院呼吸道内科教授郑基锡强调称，“从现在开始，有必要展开包含‘此次中秋探亲要节制’信息的活动。就当前的情况而言，需要努力制造出‘即使不回家看望父母也不用感到很抱歉’的社会氛围。”

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