文在寅：“因为医生们的奉献，K防疫获得成功”. September. 05, 2020 07:24. by 黃炯? constant25@donga.com. “再次向坚守在第一线医疗现场的医生们表示感谢。” 在共同民主党和大韩医生协会4日就重新讨论公共医疗扩充政策相关立法达成协议后，文在寅总统表示：“因为至今为止医生们的奉献和辛劳，才保护了国民的生命和健康，K（韩国）防疫获得了成功。”据青瓦台发言人康珉硕透露，文在寅还表示：“我深信，在迎来新冠疫情重大转折的节点，医生们也会发挥巨大的作用。” 看起来这是考虑到了医生们根据协议回归工作岗位、矛盾进入缓和局面的情况，就在两天前的2日，文在寅还在社交媒体上表示，“向守护医生们离开的医疗现场的护士们表示慰问”，引发了“分帮裂派”的争议。 但这一次，他把曾用于护士们的“奉献和辛劳”一词原封不动地用在了医生们身上。有分析认为，这是文在寅总统试图通过向医生表示感谢的方式来平息事态。 对此，青瓦台相关人士在接受记者采访时表示：“对护士们表达的社交媒体信息就是感谢和安慰”，“一些人试图分割医护人员的主张太不理解总统的诚意了。”这名官员还表示：“今天是好不容易弥合矛盾的日子”，“希望能够理解，总统已经多次表态，向包括医生在内的医疗团队表示了感谢。”

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