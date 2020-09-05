台风正在发生变化. September. 05, 2020 07:24. . 继台风“芭比”和“美莎克”之后，甚至连“海神”也会前来韩国，无视原有规律的罕见台风正在接连登场。 从地球的观点来看，台风是解决能源不均衡所必需的存在。球型的地球接受来自太阳的能量，必然会发生能量不均衡，解决这一问题的就是台风。台风形成于太阳高度角较高、吸收了大量能量的赤道附近的海洋。这样形成的台风通过不断从海上吸收水蒸气、维持势力、移动到高纬度的过程，消除地球低纬度和高纬度之间的能源不均衡。 一般来说，台风的生成需要三个要素。第一个是27°C以上的高水温海域，第二个是大气中层充分的湿气流入。最后的第三个是大气下层再加上被称为“涡流”的旋风。台风“芭比”是在缺乏其中第二个和第三个要素的情况下诞生的突然变异台风。台风“芭比”形成时，台湾东部海域存在形成台风的第一个条件——超过30°C的高水温海域。但并不存在带有充分湿气的大气中层或下层的涡流。这就是台风“芭比”被气象学界称为“白手起家型台风”的原因。 台风“芭比”的生成位置和成长周期也属于罕见。一般在北纬5°∼10°的赤道附近形成的台风，最近受到全球变暖的影响，主要在北纬15°附近生成。在该地区形成的台风，经过大约十余天的移动后到达韩国，通过对其移动路线和威力的多种预测，能够做好充分的应对准备。但是，在北纬23.5°度的台湾东部海域形成的台风“芭比”将普通台风10多天的周期缩短了一半，在4天后瞬间袭击了韩国。台风“芭比”气势汹汹冲着韩国而来，比造成了巨大损失的台风“鹿莎”和“鸣蝉”还要猛烈，中心风速将达到每秒40米，最大瞬间风速达到每秒60米，因而人们预计它会造成更大的损失。但所幸的是，真正到达韩半岛的台风“芭比”并没有给韩半岛造成大的损失，像海市蜃楼一样消失了。 如果说先来的台风“芭比”保留了出生的秘密，那么台风“美莎克”则拥有着成长的秘密。普通台风一旦登陆，失去了海面提供的能量，而且因为与地面的摩擦力，势力急剧减弱，但“美莎克”似乎是在嘲笑这种理论，在离开韩国前往东部海域时，仍然维持着势力。其基础是时速接近70公里的快速。 在有记录以来最长梅雨季节的今年梅雨季里，接连出现罕见的两次台风“芭比”和“美莎克”。为了判断是今年夏天留下例外之年的记录，还是留下台风进化或巨大气候变化的开端的记录，还需要进行很多研究。为了地球，为了我们，我们期待这不是台风的进化。

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