蔚州岩刻画脚印化石的主人公是一亿年前的“Choristodera”. September. 05, 2020 07:24. by 金民 kimmin@donga.com. 2018年6月在蔚山蔚州郡岩刻画(国宝第285号)周围发现的动物脚印化石的“主人公”被揭晓。这就是约1亿年前活动的水生爬行动物“离龙目(Choristodera)”。此前，在全世界只发现过一次离龙目脚印化石，但拥有完整形态尚属首次。 文物厅(韩国文化观光部所属)国立文化遗产研究所4日表示，2日在著名的科学杂志《自然》的姊妹杂志《科学报告》上发表了上述研究内容。国立文化遗产研究所学艺研究官孔达龙、学艺研究师郑承浩和国内脊椎古生物学领域的专家、首尔大学地球环境科学部李永南教授组参与了此次研究。 离龙目出现在中生代(侏罗纪中期•约1.74亿年前)，在新生代(中新世前期•约1600万年前)灭绝。1995年在美国科罗拉多首次发现了离龙目脚印化石，但几乎无法识别前脚和后脚。 相反，加入发现地区蔚山命名为“Novapes Ulsanensis(在蔚山发现的新脚印)”的该脚印化石，前脚印9个，后脚印9个。这是可以掌握离龙目的步伐和行动方式的唯一化石。 从平均长度分别为2.94厘米、9.88厘米的Novapes Ulsanensis的前、后脚印来看，离龙目在世时身长预测为90~100厘米。前后脚趾都有5个，拖着长尾巴。后脚有脚蹼，估计也能适应水中生活。这是世界上首次确认，与恐龙不同，像鳄鱼一样半直立行走的步伐。

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