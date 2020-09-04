非接触时代，被官管旧绳紧紧捆住的大学教育. September. 04, 2020 08:10. . 备战新冠之后的韩国大学们认为，目前最大的困难是政府的限制。这是《东亚日报》向全国44所私立大学的校长询问的结果。10名校长中有8名表示，最近10年间，各大学在运营条件和竞争力上未能避免下滑趋势。10名中有9名回答说，因为此次新冠疫情，遭受了更严重的损失。造成大学困难的主要原因是财政条件（70.5%）和政府政策（56.8%）。 值得注意的是，大学们虽然如此对财政感到困难，但谈起应对新冠疫情，与政府财政支援（61.4%）相比，更指望放宽规章制度（79.5%）。为了使大学适应时代的变化，进行快速的变身，大学要求放开被束缚的手脚。校长们遗憾地表示，教育部出台了与时代不符的限制规定，正在夺走大学自主革新的机会。 有人指出，教育部以财政支援为武器，在教员聘用规定和大学评价等方面提出了模拟时代指标的要求，因此不可能实现当初以没有校园而闻名的美国“密涅瓦学校”的创新。大学在应对此次新冠疫情时，切身感受到了教育部的“枷锁”。看到“为了购买远程授课服务器而拿着卡奔跑，却担心（教育部的）监察”、“连授课视频的长度都被控制”的事例，不禁令人窒息。 在第四次产业革命时代，突然出现的新冠疫情正在以更快的速度将全世界推向非接触化。美国斯坦福大学、佐治亚理工大学等海外著名大学纷纷与硅谷企业合作，或各大学共享课程，扩大网上授课。这与被教育部限制性规定束缚得动弹不得的韩国大学的处境有着天壤之别。学费被冻结已达11年，教育部不应该以大学为对象，意图以微不足道的政府支援金为诱饵进行掌控，而是应该帮助韩国的大学进行真正的革新。

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