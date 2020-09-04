圣域崩塌的原因. September. 04, 2020 08:10. . 泰国反政府示威群众与亲政府势力之间发生流血冲突的2010年5月，我出差去了曼谷。市中心的情形就像是一场内战。市区到处着火，不时传来枪声。记者在现场遇到的名为“红衫军”的示威队伍大部分是淳朴的贫民和农民。他们支持推行亲民政策的前总理他信。因为以中产阶层为中心的“黄衫军”的反抗和军事政变导致他信下台后，双方积累的矛盾通过示威暴露出来。最终，政府动员军警进行了强硬镇压。91人丧生。 最近，泰国反政府示威再次扩散。从7月中旬开始，泰国76个地方自治团体中有55个以上发生了示威。9月16日在曼谷市中心举行的集会聚集了约2万人。他们的核心要求是现政府下台、修改宪法、停止对在野党人士的镇压等。这些内容与以前大致相同。 但是也有很大的变化。首先，示威的主体发生了变化。2010年的示威以贫民、农民为中心，但现在以青年、学生为主轴。他们中相当一部分是“黄衫军”的子女。 特别是，泰国社会提出了曾是“禁忌”的改革王室的要求，因此与以前截然不同。在泰国，王室是圣域。泰国虽然是君主立宪制，但王室的权威比其他君主立宪制国家强，国王拥有相当大的权力。亵渎王室罪是最高可判处15年有期徒刑的重罪。另外，在位70年后于2016年去世的前国王普密蓬·阿杜德也获得了国民的信任。因为他通过不显眼的影响力，解决了政治矛盾，抚慰了国民的痛苦。 但是随着世代交替和新国王即位，情况发生了变化。泰国年轻一代通过网络和社交媒体获取并交换各种信息。不像前一代那样重视现有的秩序和权威，对公正性的期待很高。 他们开始关注现实的决定性契机是去年3月的议会选举。730万名25岁以下青年首次行使了投票权。新生政党“未来前进党”以根除政变遗产、建立透明政府等，得到青年一代的全面支持，一跃成为议会第三大党。但是，在军事政权的压力下，宪法法院去年11月剥夺了“未来前进党”党首塔纳通的议员职务，并于今年2月解散了该党。 青年一代深感失望，越过政府和军部怼上了王室。美国外交关系协会研究员乔舒亚·柯兰奇克表示：“现任国王玛哈·哇集拉隆功试图在泰国政治、军事、经济领域扩大影响力，并站在现实政治的中心。” 柯兰奇克还指出：“他从王世子时期开始就因频繁的外游和丑闻，没能得到前国王拥有的大众支持。” 最初，各个社会都出现“圣域”，是因为存在值得守护的价值。随着时间的流逝，其价值动摇，作用变质，它就会受到挑战。泰国王室在君主立宪制体制下，发挥着国民的精神支柱作用，受到了尊重。英国《金融时报》分析说，虽然泰国人对王室仍然心存强烈的敬畏，但至少通过此次示威，王室进入了社会讨论的领域。圣域的坚墙，似乎略有倒塌。

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