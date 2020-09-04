在进攻和防守失误领域独自闪耀的“少年家长”柳贤振. September. 04, 2020 08:11. by 黃奎引 kini@donga.com. “不能相信防守而投球。你应该抱着‘我必须无条件让这名击球手三振出局’的想法去投球。” “蓝色怪物”柳贤振(33岁•多伦多蓝鸟)在效力KBO联赛韩华队时期的2012年参加某电视节目时，对提出“面对强击手时，相信队友投出球”的小学生棒球部选手给出了“不可以那样”的忠告。这是反映没有从当时处于弱势的韩华队队友那里得到多少帮助的自身现实的发言。 在美国职业棒球大联盟采访团的眼中，柳贤振似乎也有这种心情。在美国职业棒球大联盟事务局运营的“MLB.com”上，负责多伦多事务的记者基根•麦德森这样评价柳贤振取得本赛季第三场胜利的3日与迈阿密队的客场比赛。“柳贤振手里拿着拖把和提桶，几乎把队友们制造的乱七八糟的东西都收拾干净了。” 柳贤振在当天的6局中，虽然被对方击出5个安打和2个四坏球上垒，但抓住了8个三振，只让对方得了1分。第5局下半局防守时，2人出局后连续被击出3个安打，这是美中不足。本场过后柳贤振的赛季平均自责分从2.92降到了2.72。 柳贤振在投出99个球后，在本队以2比1领先的第7局下半局从投手踏板上下来。此后，虽然击球手们未能再得一分，但救援队无失分阻止了迈阿密队的进攻。最终球队以2比1结束比赛，柳贤振也取得了个人赛季第3胜(1负)。 加拿大媒体《体育网》当天报道了比赛消息，并评价说：“多伦多代表团犯下了很多令人难以理解的失误。”特别是乔纳森•维亚尔。维亚尔在第1局上半局进攻时，击出左前安打后，以不合理的跑垒战术跑向2垒，结果“游刃有余”被杀出局。在第2局下半局防守时，在无人出局1垒有人的情况下，他在处理双杀式地滚球击球的过程中出现了失误，制造了无人出局1、2垒有人的危机。维亚尔在作为3垒手出场的第4局上半局，在2人出局1、3垒有人的情况下，因对方捕手牵制被杀出局，使机会化为泡影。 不仅仅是维亚尔。 在第5局上半局击出决胜2分本垒打的卢尔德•小古瑞尔也在第2局上半局进攻时遭遇捕手牵制杀。当天柳贤振在投手踏板期间，多伦多击球阵容创造得分机会的只有维亚尔遭遇牵制杀的第4局上半局2人出局1、3垒有人的情况。麦德森记者称赞战胜队友们的失误，表现出良好投球实力的柳贤振说：“多伦多队一半的球员需要给柳贤振买晚餐。” 但是柳贤振却表示，“队友们并不是故意的，而是为了好好表现而努力的。首发投手也不是能包办所有事情的”，展现出了“大人”的面貌。相反，他表示：“(球队通过转会来增强攻击性战斗力)是好的征兆。球员们也要每天为赢得每场比赛做准备”，要求队友们负起责任。这样的要求也正如麦德森记者在报道题目中写的一样，是“王牌球员应该做的事情”。

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