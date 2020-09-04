美国：“朝鲜有可能10月10日发射固体燃料洲际导弹”. September. 04, 2020 08:11. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、尹相虎 军事记者 lightee@donga.com,ysh1005@donga.com. 观察人士认为，朝鲜有可能在迎来劳动党创建75周年的10月10日发射新型固体燃料洲际弹道导弹。 美国智库“国家利益中心”负责韩国事务的局长哈利·卡齐亚尼斯当地时间2日在外交安全专门媒体《国家利益》网站上发表文章称：“从白宫和政府负责官员那里听说，朝鲜有可能发射新型洲际导弹”，“他们担心朝鲜为了在11月大选几周之前制造紧张气氛，可能试射可以打击美国本土的新型远程弹道导弹。” 如果朝鲜成功发射固体燃料洲际导弹，这将成为朝鲜远程导弹技术跃上一个新台阶的结果。如果使用固体燃料，比液体燃料更具有稳定性和隐蔽性，而且无需注入燃料的时间，可以立即发射。韩半岛问题专家们认为，朝鲜国务委员会委员长金正恩宣称的“新的战略武器”很可能是固体燃料洲际导弹。 美国国防部负责核与导弹防御的副部长助理罗伯特·苏珀当天表示：“朝鲜正在推进增强洲际导弹的实力”，“我们知道朝鲜有可能计划把该计划扩大到潜射导弹。”他表示，为了应对这种威胁，美国把重点放在了包括陆基拦截弹体系现代化在内的多层防御上。 在这种情况下，美国2日在加利福尼亚州范登堡空军基地试射了“民兵-3”洲际导弹。在上个月4日联合国发表了朝鲜核武器小型化可能性报告后，美国进行了试射，时隔一个月再次进行了试射。“民兵-3”最多可携带3枚450千吨（1千吨相当于1000吨TNT的破坏力）级核弹头，飞行12000公里以上后，可以同时对不同的目标进行核打击。分析认为，美国在一个月内两次试射“民兵-3”，是对拒绝弃核的朝鲜和中国的警告。

한국어