HB20-Telluride，现代•起亚汽车海外市场专用车型飞驰. September. 04, 2020 08:25. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 起亚汽车8月份在美国共销售了57015辆汽车。由于新型冠状病毒感染症(COVID-19)引起的萧条，大部分车型的销量减少，比一年前减少了3715辆。但是，只有Telluride的销量比一年前有所增加。Telluride是起亚汽车去年2月向美国市场推出的专用车型运动型多功能车(SUV)，在不景气中依旧保持热销势头。 3日，据汽车业界透露，现代汽车和起亚汽车只在海外市场推出的专用车型在新冠疫情引起的不景气中表现良好。有分析认为，现代汽车集团首席副会长郑义宣的“以当地顾客的眼光而不是我们的眼光来看”战略起作用了。 起亚汽车计划于18日(当地时间)在印度推出新车“SONET”。这款小型SUV是反映印度消费者希望拥有小巧且燃料消费效率佳和提高的便利配置的特性小型SUV，在印度工厂生产并销售。自上月20日开始预售还不到两周，预售数量就超过了1万辆。该车与从去年8月开始在印度工厂生产并销售的“Seltos”一起作为攻占印度SUV市场的车型备受关注。起亚Seltos在新冠疫情最严重的第二季度(4~6月)月均销量为4707辆，有所放缓，但从7月(10675辆)开始再次恢复到了月均销量1万辆的高地。 现代汽车的巴西市场专用小型轿车“HB20”在2012年与现代汽车巴西工厂开工一起首次亮相后，成为了巴西的国民车。因为在道路状态不好的巴西，其稳定的行驶性能得到了认可。得益于此，从上市第二年起，HB20在巴西整车销售市场上一直占据前10位，与之前进军的美国、欧洲、日本品牌并驾齐驱。去年末上市的HB20后续车型在今年第二季度虽然因新冠疫情多少有些萎缩，但1~7月累计销量为47783辆，创下了现代汽车海外工厂生产的海外专用车型中的最高纪录。从今年开始HB20还出口到周边的南美洲国家。 起亚汽车斯洛伐克工厂生产的掀背车(后座和后备箱不分隔的车辆)在2006年首次上市后，成为了欧洲市场的“长寿车型”。在欧洲激烈的掀背车竞争中，起亚汽车一直保持不错的销售势头，在今年1~7月的海外专用车型中销量最高。现代汽车的欧洲掀背车型“i10 NIOS”和中国SUV车型“ix35”也在这一期间累计销售超过3万辆。 海外专用车型是在位于京畿华城市的现代汽车集团南阳技术研究所等研究开发(R&D)组织和当地营销组织间的紧密合作下诞生的。HB20的车高(整体高度)比其他现代•起亚汽车车型高出10%以上，这是考虑到了路面镶嵌石头、防超速带高的巴西国内的险峻道路特性。Telluride也仔细观察了美国中产阶级的4人家庭生活情况，确保了宽敞的车内空间，还充分加入了辅助记忆媒体(USB)充电接口等便利配置。现代汽车集团相关负责人表示：“我们并没有将在韩国国内受到好评的车辆直接出口到海外，而是对当地消费者的生活特点和道路环境进行了缜密的分析，正在开发当地专用车型。”

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