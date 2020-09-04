从头到脚都用首饰装饰的1500年前的新罗女性会是谁呢？. September. 04, 2020 08:25. by 金民, 鄭盛澤 kimmin@donga.com,neone@donga.com. 被认为是6世纪前半期新罗时代最高身份女性的一体首饰原封不动地出土了。这是首次发掘出墓主人从头到脚带着首饰的墓葬。 文化遗产厅(韩国文化观光部所属)3日表示，对庆州市皇南洞120-2号古坟进行了进一步精密挖掘调查，确认了金铜冠、金耳环、银手镯、银腰带、镀金铜鞋等。 此前，文化遗产厅和庆尚北道、庆州市共同组成的“新罗王京核心遗址复原•整备事业推进团”于今年5月在皇南洞古坟首先发现了金铜挂件(金冠上贴的金属装饰)。推进团从2018年5月开始对该古坟进行了挖掘调查。 当天下午在YouTube直播的皇南洞古坟现场说明会上，新罗文化遗产研究院高级研究员金权一表示：“从被葬者的头部到金铜鞋总共长176厘米，估计是身高子在170厘米左右。(发掘首饰中)没有大刀，从发现纺锤车(编织纺车的线的装置)等推断，应该是女性，可能是当时的王族或贵族等最高身份。” 金铜冠最下端有冠箍(为了能戴上冠而制作的圆带)，上面还附有3段树枝形状的竖装饰和2个鹿角形状的竖装饰。文化遗产厅表示：“到目前为止，在庆州地区出土的金铜冠中最为华丽。有一块被凿成‘ㅜ’和‘ㅗ’模样的木板，竖装饰上端也发现了部分相同的痕迹。目前正在调查该板是否意味着冠帽。”金铜管折得平平的，不是盖在墓主人头部，而是盖在脸部。这种形态的发掘是十分罕见的事例，据推测可能用于遮挡死者脸部。 银戒指在右手和左手分别出土了5枚和1枚。文化遗产厅方面表示：“左手部分没有完全暴露，如果进行追加调查，有可能还会出土银戒指。也有可能像天马冢被葬者一样，所有手指上都戴了戒指。” 庆州地区的墓石堆椁坟墓主人穿着金铜鞋被发掘，这还是第一次。墓石堆椁坟墓是在地上挖坑后铺上木椁、堆上石头的古墓形式。 大田大学考古学教授李汉相(音)评价说：“在庆州曾发现过金铜冠戴在头顶的状态，但几乎没有发现过如此完整的状态。大概是让穿上死者平时使用的物品然后放入棺材内的。我们获得了新罗时代人们是怎样给死者穿戴首饰的重要依据资料。”

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