鲁莽和勇气. September. 03, 2020 07:33. . 17世纪比利时宫廷画家彼得·保罗·鲁本斯虽然宗教画和人物画都画得很好，但在表现神话的世界方面尤为出色。他以对古典文学和艺术渊博的知识为基础，将复杂的主题生动地展现在眼前，受到了称赞。 鲁本斯晚年画的这幅画也描写了维纳斯和阿多尼斯的神话。以古罗马诗人奥比迪乌斯写的《变身故事》的内容为基础，参照提香的画作进行创作。维纳斯被丘比特用箭射中，一看到英俊的猎人阿多尼斯就坠入了爱河。不知有多喜欢他，为了和心爱的男人在一起，她把从不关心的狩猎当作了自己的爱好。有一天发生了不能一起去的事情，维纳斯警告阿多尼斯当心危险，让他绝对不要去打猎。 鲁本斯就在巨大的画幅中描写了这一场面。穿着红衣服的阿多尼斯拿着枪准备去打猎，而全裸的维纳斯双手抓住他的胳膊哀求着。连小小的爱神丘比特也紧紧抓住阿多尼斯的一条腿劝阻他。 鲁本斯把美之女神维纳斯画成又白又胖的女子，把美少年阿多尼斯描绘成拥有一身古铜色肌肤、肌肉发达的男人。用现在的眼光看，看起来有点过份而比实际更胖更强的形象，就是鲁本斯所希望的理想的人体形象。华丽的色彩和自由奔放的笔触、充满立体感的人体描写和戏剧性场面构成等，画作全面展示了鲁宾斯美术的特征。 阿多尼斯听从女人的话了吗？怎么可能。炫耀着男子气概去打猎，结果被野猪杀了。不管是相爱的恋人，还是年轻的丘比特，都劝阻了，但是因为鲁莽的自信，最终迎来了悲惨的结局。莽撞和勇气是不同的。当所有人发出危险警告时，只有听从才能避免灾难。这难道不是17世纪的画传达给活在今天的我们的一种信息呢？

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