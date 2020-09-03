“下一个目标是拥有防弹少年团的格莱美单独舞台”. September. 03, 2020 07:33. by 林熙允记者 imi@donga.com. “从7年前和爸爸(上京)在首尔站坐出租车时挨宰，到在地下狭小的练习室和宿舍里与成员们一起练习，都历历在目。那时真没想到我们会在全世界受到瞩目。”(金泰亨(V)) 登上5日号Billboard单曲排行榜榜首位置的防弹少年团成员们，即使过去了一天内心仍十分喜悦和激动。防弹少年团所属经纪公司BigHit娱乐2日上午举行了“Dynamite全球媒体日”。在当天由播音员金一中主持并视频转播给世界媒体的活动中，成员们反复说“真不敢相信能得第一”。 队长RM(金南俊)说：“一次都没想过有一天会发表这样的感想。从昨天(美国时间8月31日)凌晨开始等待(排名发表)，听到消息后很惊讶。(和成员们)一起在练习室挨训、在录音室互相交谈等，都想起了很多以前的事情。”成员JIN(金硕珍)也说：“(正式)发表10、20分钟前，RM上传了排名表照片，并说‘啊，是合成的’，20分钟后上传了真照片，非常高兴。” 当被问及获得第一名的秘诀时，RM说：“基本上应该是音乐和表演的力量。除此之外，商业性的接触、工作人员和记者们的努力等对外要素、(《Dynamite》)是美国人熟悉的英语迪斯科流行歌曲等，像元气弹(日本动漫《龙珠》中的主角孙悟空威力最强大的招式)一样，产生了力量。”成员们异口同声地说：“多亏了阿米们。爱你们。” 他们将下一个目标定为格莱美奖。成员SUGA(闵玧其)说：“今年年初在格莱美奖颁奖典礼上(与美国饶舌歌手Lil Nas X)进行了合作舞台，这次我们的梦想是来一场防弹的单独舞台。”RM表示：“获得格莱美提名固然好，但更进一步，如果能获得奖项就好了。我们需要前进，所以物理目标也很重要。另外，总有一天新冠疫情会结束，带着很多人到野外进行大型演出，让人觉得这是非现实的、迫切的梦想。” 防弹少年团计划在年内发行专辑并举办演唱会。V说：“从练习生时期开始就造访过美国大型颁奖典礼和Billboard，在7年之内做到了这一点，这本身就非常了不起，这些东西都是阿米们带给我们的，相信会一直留在我的记忆中。”

한국어