金广铉因击球阵容的爆发肩膀变轻松，5局无失分拿下赛季第2胜. September. 03, 2020 07:33. by 金培中 wanted@donga.com. 今年赛季首次进军美国职棒大联盟(MLB)的33岁“老将新人”最近表现非常活跃。值得登上国家联盟(NL)新人王的氛围也渐渐形成。这就是在KBO联赛中活跃了13个赛季后前往美国的“KK”金广铉(圣路易斯红雀队)的故事。 2日，金广铉在美国俄亥俄州辛辛那提红人队的主场大美国球场举行的与辛辛那提红人队的客场比赛中首发出场，以5局3个被安打、2个四坏球上垒、4个三振、无失分的成绩取得了个人本赛季第2场胜利。本场过后他的赛季平均自责分降至“1分以内”(1.08→0.83)。 虽然辛辛那提队是排在NL中部赛区第4位(16胜20负)的弱旅，但当天球队的首发是本赛季已取得5胜1负，正在展开“NL多胜王”竞争的尖子投手瑟尼•格雷(31岁)。当天比赛之前，他的平均自责分为1.94，排在MLB全体投手的第6位。与迎来MLB首发第4场比赛的新秀金广铉相比，格雷是一个重量级的对手。 但是圣路易斯队的击球阵容从比赛初期开始，就凭借着火辣辣的火力，减轻了金广铉肩上的负担。在此前两场比赛中平均得到7分的圣路易红雀队在格雷在第1局上半局抓住2个淘汰出局的同时，取得了5个安打和3个四坏球上垒，得到6分后，让格雷提前降板。到金广铉坚守投手踏板的第5局为止取得11分的圣路易斯队此后又追加了5分，最终以16比2大胜对手。这是本赛季圣路易斯队创造的一场比赛最高得分记录。因此，截止到第5局投出85个球的金广铉不再勉强，从投手踏板上走下来，从第6局开始，在休息区观看比赛。 从上月18日与芝加哥小熊队的比赛开始，金广铉转为先发投手，此后表现得非常出色。在首次出场时，他被小熊队的伊恩•赫普在第4局下半局击出本垒打(1分)而失分后，截止到当天，在17又3分之2局内展开了无自责分比赛。首发平均自责分仅为0.44(20又3分之2局，1责任失分)。有评价认为，被认为是金广铉“必杀技”的滑行曲线球越打越凶。包括救援在内的5场比赛中，金广铉投出的324个球中，有32.4%的105球是滑行曲线球。当天他也投出了高于赛季平均水平的32.9%的滑行曲线球(85个球中的28个)。抓住4个三振球时，决定球都是滑行曲线球，且全部诱导出对方击球员出现空击。 MLB棒球统计公司stats bye stats表示：“自1913年正式承认平均责任失分统计以来，包括金广铉的MLB出道战在内，首发4场比赛的成绩是自1981年费尔南多•瓦伦苏埃拉(0.25)以后的最好左腕投手成绩。”当时效力于洛杉矶道奇队的瓦伦苏埃拉在包括出道战在内的前4场比赛中，取得了3次完封胜、1次完投胜的成绩。当年以13胜7负、平均责任失分2.48结束赛季的瓦伦苏埃拉不仅获得了NL新人王，还获得了赛扬奖。以首发身份活跃的金广铉算是召唤了传说中的瓦伦苏埃拉。 在队内也创下了一个有意义的记录。在历届圣路易斯队首发投手中，包括出道战在内，在4场比赛中，首次连续出现失1分以下的投球。 赛后金广铉表示，“到目前为止，我的运气很好。从来没有想过要成为新人王。”他还补充说：“希望球队能取得好成绩。希望能够出现‘KK上场就能赢’的公式。”按照金广铉的朴素愿望，在今年由金广铉出战的5场比赛中，圣路易斯队取得了比赛季胜率(0.519•14胜13负)更高的4胜1负(胜率0.800)的成绩。

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