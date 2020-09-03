美国就朝鲜弹道导弹警告：“如果提供开发帮助，将予以制裁”. September. 03, 2020 07:33. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国当地时间1日发布警告称，如果与参与朝鲜弹道导弹开发的企业或个人进行交易，可能会卷入对朝制裁。这是美国政府首次通过部门联合发布针对朝鲜弹道导弹的制裁警报。有分析认为，这是在距离美国大选前两个月之际，向朝鲜发出警告，不要进行发射中、远程弹道导弹等“突然挑衅”。 美国国务院国际安全不扩散局、财政部海外资产控制局、商务部产业安全局当天共同发布了有关朝鲜弹道导弹的警报。在长达19页的警报中，详细记载了用于朝鲜弹道导弹项目的主要物品目录、目前受到美国制裁的朝鲜个人及机构名单、制裁朝鲜核扩散活动的美国相关法律条款和朝鲜的相关回避手法。 国务院在报道资料中表示，“朝鲜想要扩大弹道导弹力量的持续性意图，不仅对地区安全、也对全世界的稳定构成了严重的威胁”，指出了朝鲜2017年进行洲际弹道导弹试验发射、持续违反联合国安理会决议等问题。国务院强调，“叮嘱民间领域的企业注意朝鲜试图获取导弹相关技术和设备”，“无意中（inadvertently）资助朝鲜的弹道导弹相关采购，可能会成为美国和联合国的制裁对象。”警告称，无论是故意还是失误，只要牵涉到朝鲜弹道导弹，就会受到制裁。 分析认为，美国罕见地就朝鲜弹道导弹问题发出部门联合警告，是在11月3日总统选举即将到来之际，美国向朝鲜发出“不要越过发射潜射弹道导弹”等“红线”的警告。也有分析认为，这是向韩国和中国政府发出的信息。韩东大学国际地区学部教授朴元坤（音译）表示：“此次警报是在警告不要向朝鲜提供可用于朝鲜弹道导弹开发资金的交易”，“这可以理解为，是向韩国政府发出了‘小心行事’的信息。”这意味着，美国很有可能关注有可能出现现金往来的南北交流合作事业。世宗研究所朝鲜研究中心主任郑成章（音译）评价道：“中朝之间存在（可用于弹道导弹开发的）很多物品的走私”，“这可以理解为，在大选之前向中国发出了可以加强对华制裁的信息。” 在这种情况下，美国同时对中国的核威胁发出了警告。美国国防部1日公布的年度《2020中国军力报告》预测，中国拥有200枚出头规模的核弹头，今后10年规模将增加一倍。在美中矛盾尖锐的情况下，美国首次公开中国核弹头保有量的推算值，公开警告中国增强军事力量的威胁。 美国国防部在长达200页的报告中分析称，中国正在加强核战斗力和武器体系现代化，并正在推进确保陆海空都拥有核武器的“三大核战斗力（nuclear triad）”的开发。美国国防部负责中国事务的副部长助理查德·斯布拉斯齐亚当天在美国企业研究所主办的研讨会上预测说：“中国将在今后10年内扩充弹道导弹潜艇舰队，加强远程导弹和海洋发射弹道导弹的力量。”

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