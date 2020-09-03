被归类为赝品搁置在仓库的伦勃朗画作有可能是真品. September. 03, 2020 07:33. by 金哉希 jetti@donga.com. 据确认，17世纪荷兰代表性画家伦勃朗的画作，之前被归类为赝品、数十年来保管在博物馆仓库的明信片大小的画作《留胡须男人的头部》(Head of a Bearded Man•照片)出自伦勃朗工作室。因此，很有可能该画作不是赝品。 上月30日(当地时间)，英国《卫报》援引英国牛津大学阿什莫林博物馆负责北欧美术的馆长安•凡•坎普的话报道称，《留胡须男人的头部》很有可能不是赝品。该作品于1951年转让给了阿什莫林博物馆，1981年由精通伦勃朗作品的“伦勃朗研究项目”判定为赝品。因为据判断，该作品是在伦勃朗去世后的17世纪后半期绘制的。此后，该作品被放置在博物馆地下仓库近40年。 但是2015年凡-坎普认为该作品具有典型的伦勃朗作品的特征，因此委托年轮年代学者皮特•克莱因进行分析。克莱因发现作品的木框来源于与伦勃朗画作《被束缚的仙女座》(Andromeda Chained to the Rocks)中使用的木框一样的波罗的海沿岸地区的栎树。博物馆方面计划进一步调查伦勃朗是否亲自绘制了这幅画。 阿什莫林博物馆计划在11月前举行的“早期伦勃朗(Young Rembrandt)”展览会上展示该作品。

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