JP摩根：“要防范特朗普连任的可能性”. September. 03, 2020 07:34. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国华尔街对“拜登大势论”的警告信息络绎不绝。投资银行JP摩根建议投资者须做好防范特朗普在11月的美国总统选举中获胜连任的可能性。如果全美范围内反对种族歧视的示威激化，将对民主党总统候选人、前副总统拜登产生不利影响。 据彭博社1日报道，JP摩根的战略家马尔科·科拉诺维奇表示：“特朗普虽然比拜登落后很多，但现在可能性几乎各半。”他分析说，从以前的事例来看，如果和平示威演变成暴力示威，支持率会从民主党转移到共和党。因为特朗普总统提出的“法律和秩序”的战略不仅能吸引保守层，还能吸引中立层的选票。 资产运营公司“全球主要投资者”也指出：“现在金融市场倾向于民主党在总统选举和议会选举中全部获胜，投资者不能对这种预测过于在意”，“如果大选结果像2016年那样逆转，预计拜登获胜的投资者可能会失去很多现金。” 特朗普总统当天访问了举行反对种族歧视示威的威斯康星州基诺沙，开始塑造“秩序守护者”的形象。日前在这里，没有武装的黑人男性雅各布·布雷克在三个儿子面前遭到白人警察的枪击，这里正在举行抗议警察过度镇压的示威。 特朗普在当地座谈会上谴责示威队的暴力性说：“这不是和平示威，而是在国内发生的恐怖行为。”他接着提高声音说：“要想停止政治暴力，就要与包括这种暴力在内的激进意识形态作斗争。”特朗普总统当天没有单独会见布莱克的家人。 8月31日，美国洛杉矶南部地区再次发生了黑人男子遭警察枪击身亡的事件，并引发了示威。据悉，警方以该男子违反交通法规为由将其抓获，但他在向警方强烈反抗后逃跑，并在他逃跑时掉下的包裹中发现了手枪，警方随即开枪射击。

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