医疗团队出现空白、医院感染……让国民承受痛苦黯然失色的漏洞系统. September. 03, 2020 07:34. . 虽然全国人民都在艰难地实践着加强版保持距离，但新冠疫情的扩散趋势丝毫没有减弱。昨天，新增确诊患者数在6天后出现反弹，首尔市广津区惠民医院、天安顺天乡大学医院等抗疫战线的支柱设施——医院里，集体感染也接连不断。本应在患者身边的医疗人力已经连续13天集体休诊。从8月21日开始，专业医生的集体休诊现象逐渐扩散，以1日为准，77.8%的专业医生和30.0%的专职医生参加了休诊。 随着医疗空白的担忧加大，政府昨天决定，截止到明年上半年，投入1054亿韩元，追加496个重患者病床，并将53名军医投入到民间医院。随着病床增加，医疗人力也将更加迫切需要。 医生们把医科大学扩招、设立公共医科大学、培养非对面诊疗、韩医贴药工资化等4种医疗政策规定为“四大恶法”，要求政府撤回。国会在开放“原点再讨论明文化”可能性的同时出面斡旋，政府也取消了对医生国家考试推迟一周及部分专业的举报，伸出了援助之手，但医生们仍然对政府不信任。实际上，政府1日曾就取消韩药工资化示范项目和设立公共医科大学表示，这是“政府权限之外”的事情，事实上没有可能。 政府偏偏以战斗在抗疫最前线的医疗界为对象，试图在没有商议的情况下强行实施新医疗政策，这种单边主义处理方式存在问题。但是现在，是全国人民为了共同体，以团结和关怀的精神奋起克服危机的战时状况。政府应以能为医生们信赖的方式，承诺在新冠战争结束后，回到原点重新讨论这些问题，而医生们则应承诺积极参与加强医疗公共性的讨论。 所有国民都放弃日常生活和生计，在各自的位置上忍受着痛苦。眼下生计受到打击的小业主们的牺牲就更不用说了。政府、医疗界也不能无视国民的这种痛苦。应该以各自后退一步的姿态，尽快结束目前的非正常状态，齐心协力地战斗在抗疫战线上。

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