“经济战时状况”中不急需、人气性支出增加的历史最大赤字预算案. September. 02, 2020 07:33. . 政府在昨天召开的国务会议上通过了555.8万亿韩元规模的2021年预算案。这比被评价为超级膨胀预算的去年预算增加了8.5%。明年预计总收入基本不变，总收入和总支出增长率的差距为-8.2个百分点。为了弥补这种差距，制定了史上最大的89.7万亿韩元的赤字国债发行规模。 为了应对新冠疫情，果断地编制膨胀预算是不可避免的。在出口和内需都崩溃的情况下，通过所谓“韩国版新政”恢复经济、救济失业者、零散个体户等弱势阶层的支出，也是政府财政的作用。 但问题是，如果根据“经济战时状况”大幅提高没有预定的支出，考虑到这一点，常识就应该减少不必要的项目，但政府预算案却恰恰相反。应该减少眼下不急的项目，把重点放在维持及创造工作岗位、激活内需景气、保护脆弱阶层等方面，但是预算增加的大部分是与应对经济困难无关的赚人气式的新事业。 例如，全面高中无偿教育比原计划提前1年从明年开始实施，为鼓舞士兵士气而支援理发费、上调薪水等原本可以推迟的事情比比皆是。特别是，根据在本届政府任期内增加17.4万人的公务员扩招方针，明年也编制了增加3万人的预算，令人不禁要问，现在国家资金是否闲暇到可以用于这些领域。 面对经济危机，即使扩大财政的作用很重要，但日益增加的国家债务也不得不令人担忧。直到前一届政府为止，一直被认为是“心理马其诺防线”的国内生产总值（GDP）占比的40%国家债务比率早已崩溃。通过今年正式预算和3次补充预算，已经达到了43.5%。从此次预算编制来看，明年将达到46.7%，到2024年将达到欧洲主要国家的58.3%。作为国家经济稳定运营和对外信用度支柱的财政健全性如此迅速崩溃，不能再袖手旁观。 今年和明年的国家生活应该像政府自己所说的那样，按照“经济战时状况”来运营。需要对分配到普遍福利的项目、与激活经济无关的支出等进行维持或缩小，将其转换为符合新冠危机的项目进行果断的调整工作。现在，政府预算案已经移交国会。希望不要再次出现临时国会上显现的一家独大的执政党、无能为力的在野党，而是像模像样的在预算审查过程中，拿出具有危机意识、担心民生和未来一代的姿态。

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