宽恕你. September. 02, 2020 07:34. . “我决定宽恕你。我没有怨恨，也没有复仇之心。”这是一位母亲对杀害自己儿子的罪犯说的话。仅仅因为是伊斯兰教的原因就把在寺院祈祷的儿子杀害，这样的人究竟为何能够宽恕呢？ 过去的一年半对他的母亲来说是一场噩梦. 母亲起初听到儿子去世的消息，焦急地等待儿子。那是为了最后的拥抱和亲吻。母亲六天后才见到儿子。但是，有一件事情母亲没有预料到。儿子中枪后头部爆炸，全身撕裂，一副惨不忍睹的样子。母亲想象中的离别拥抱和亲吻，却无处安排。 连噩梦都没有过这样的情形。偏偏那天是自己的生日。在自己离开的中东地区，当天还是母亲节。每年的3月21日，儿子都会给母亲送上一抱鲜花，让母亲幸福。那样的儿子死了。心都快碎了。从那以后，母亲过生日和母亲节时，将不会有儿子送上鲜花。 尽管如此，母亲在一年半后，在法庭上宽恕了犯人。母亲对即将面临终身监禁的20多岁白人青年说。“宽恕你。错误已经犯下。不管怎样，我的儿子都不会在这里。我除了宽恕你以外别无选择。” 儿子是2019年3月15日在新西兰基督城寺院被白人优越主义者犯人枪杀的51人之一。但那位母亲并不是代表死难者的父母兄弟说的那样的话。作为撕破自己肉出来的儿子的母亲，和儿子一起死去一样的母亲，作出了宽恕。她实践了宽恕原本不能宽恕的绝对宽恕。同时，她还向世人展示了自己所信仰的伊斯兰教是耀眼的宽恕和和平的宗教。

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