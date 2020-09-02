为患者奉献一生的“世界卫生总统”朴钟郁，将通过教科书与学生们见面. September. 02, 2020 07:34. by 林雨宣 imsun@donga.com. 第一位担任国际机构负责人、前世界卫生组织总干事李钟郁（照片）于2006年去世，他的事迹将通过教科书介绍给小学生。 韩国国际保健医疗财团1日表示，与社团法人保健教育论坛一起，在小学5、6年级的保健教科书《一起保健》中记载了有关李钟郁前总干事的内容。这是首次将有关李钟郁的内容载入教科书。相关保健教科书是时隔10年修改的，最近经京畿道教育厅批准，从2021年开始可以在全国小学使用。 李钟郁的人生就是为患者献身。在首尔大学医学院学习期间，在京畿道安养市拉扎罗村照顾了麻风病患者。接着他在美国留学后于1983年去了南太平洋，用热情治疗了麻风病患者。当地称他为“亚洲的史怀哲”。1983年通过麻风病医务官开始了世界卫生组织生活。从1993年开始，他历任地区事务处疾病管理局长、预防疫苗事业局长、世界儿童疫苗运动事务局长。在担任预防疫苗事业局长期间，他取得了将全世界小儿麻痹发病率降低到每万人1名以下的成果。当时在美国出版的杂志《科学美国》给他取名为“疫苗皇帝”。 李钟郁的纯爱谱也经常成为话题。他在拉扎罗村照顾麻风病患者时，遇到了梦想着成为修女进行志愿活动的同岁日本女子镝木玲子，结下了不解之缘，并最终结婚。此后，只要是为饱受痛苦的患者做的事情，总是两人一起做。 2003年，李钟郁成为第一个成为国际机构负责人的韩国人，在任期间他献身于不发达国家的传染病防治工作。推进到2005年使300万人接受艾滋病治疗的“至5治3”运动，被评价为“公共卫生史上最伟大的业绩”。他改变国际卫生规则，要求各国在遇到像新冠肺炎等新传染病流行时立即向世卫组织报告，也是他的业绩。 李钟郁每年出差150天，却说“不能用穷困会员国的会费享福”，坚持只坐飞机经济舱，住在瑞士日内瓦的小型租赁住宅，没有使用公车。但在61岁的2006年，他因突发脑出血病倒，在未能完成5年任期的情况下离开了人世。此后，玲子女士继承丈夫的意愿，在秘鲁贫民区展开了帮助女性自立的志愿活动。 在此次修订版保健教科书中，通俗易懂地记载了李钟郁的生平和业绩。韩国国际保健医疗财团理事长秋武镇（音译）表示：“将会有更多的儿童认识被称为‘世界卫生总统’的李钟郁前总干事”，“希望孩子们能够实践他所追求的服务与奉献，实现成为保健医疗全球领导者的梦想。”

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