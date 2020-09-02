特斯拉股价暴涨... 马斯克超越扎克伯格成为世界第三大富豪. September. 02, 2020 07:34. by 兪載東 jarrett@donga.com. 以大型技术股为中心的股市的暴涨趋势持续数月，世界首富们的资产价值也在不断上升。特斯拉首席执行官(CEO•49岁)埃隆•马斯克今年以来随着特斯拉股价直线上升，上月31日(当地时间)终于登上了“世界第三大富豪”的宝座。 据彭博社报道，以当天为基准，马斯克CEO的资产价值为1150亿美元，把只有1110亿美元的Facebook CEO马克•扎克伯格挤到第4位，上升到了第3位。目前世界最大的富豪是亚马逊CEO杰夫•贝佐斯(2020亿美元)，第二位是微软创始人比尔•盖茨(1250亿美元)。 今年年初，马斯克CEO的财产为270亿美元，但仅8个月其资产就增加了3倍以上。进入今年以来，特斯拉的股价暴涨4倍以上，以5比1的比例分割股票的31日，股价也比前一天暴涨12%以上。5比1的票面分割是指，将每股股票分为5股，因此，可以进一步吸引因股价过高而犹豫不决的普通投资者进行投资。 由于美国股市的全面上涨，贝佐斯CEO的资产进入今年以来增加了876亿美元，盖茨创始人和扎克伯格CEO的财产也分别增加了117亿美元和324亿美元。如果加上今年排名第1~4位富豪的增加财产，总金额将达到2195亿美元。 当天，世界最有钱的女性排名也发生了变化。贝佐斯的前任CEO麦肯齐•斯科特(50岁)在与他离婚时获得的亚马逊股票(持股4%)价格暴涨，资产增至664亿美元。由此，此前的女富豪第一位化妆品企业欧莱雅集团的继承人弗朗索瓦丝•贝当古•梅耶尔降至第二位。 美国股市也在8月份经历了最辉煌的一个月。道琼斯指数上月上升7.6%，连续5个月保持上升势头。8月份单月上涨率是自1984年(9.8%)以后36年来的最大涨幅。以技术股为中心的纳斯达克也在同月上涨9.6%，这是自2000年掀起“互联网泡沫”热潮以来增幅最大的一次。 由于巨富们的财产增加与面临最严重的失业问题的美国经济状况形成鲜明对比，因此，一些人对此并不看好。富豪们所持有的股票价值上升是因为新型冠状病毒感染症(COVID-19)扩散的影响，持有非对称技术的大型信息技术(IT)企业的利润急剧增加，而普通人却因全球性大流行病的影响而失业或收入减少，正在经历经济上的痛苦。 对此，具有进步倾向的参议院议员伯尼•桑德斯等最近提议提交了“向财产增加最上位的富人征收60%的税金，用于美国人的医疗费”的法案。

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