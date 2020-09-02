瞬间变厚的多伦多首发阵容. September. 02, 2020 07:35. by 黃奎引 kini@donga.com. “多伦多蓝鸟队进入季后赛的概率在80%以上。” 美国日刊《今日美国》评价说：“在1日结束的美国职业棒球大联盟转会市场上，多伦多队成为了赢家。”《今日美国》报道称，“去年冬天多伦多队引进柳贤振时，并没有引起太多关注。但随着柳贤振充分发挥王牌作用，多伦多队正梦想着新的目标。多伦多队在此次转会市场上成功拼凑了能帮助柳贤振带领球队进入季后赛的拼图碎片。” 当天，多伦多队同时引进了右手投手罗斯•斯特里弗林(前洛杉矶道奇队)和左手投手罗比•雷(前亚利桑那响尾蛇队)。四天前，多伦多队还从西雅图水手队引进了右手投手泰胡安•沃克。该媒体评价称，“厚实的先发阵容有助于快速球投手林立的救援阵容。” 不仅仅是强化了投手踏板。当天，多伦多队成功从迈阿密马林鱼队引进了内野全能选手乔纳森•维亚尔。《今日美国》评论说：“在引进维亚尔之后，查理•蒙托约主教练可以不用再把圣地亚哥•埃斯皮纳尔(击球率0.250)、乔•法尼克(0.217)、特拉维斯•肖(0.213)等击球状态不佳的选手列入首发阵容。" 截止到当天，多伦多队以18胜15负(胜率0.545)的成绩，在美国联盟东部赛区排名第3位，在联赛全体排第8位。美国职业棒球大联盟事务局将今年进军季后赛的球队数从原来的10支增加到16支。多伦多队如果能将目前的排名保持到最后，将获得季后赛参赛权。多伦多队上一次进入季后赛是在2015年。

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