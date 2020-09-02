菅义伟继任日本首相大局已定，将继承大部分安倍政策. September. 02, 2020 07:35. by 东京=常驻记者 朴亨俊、韩基载记者 lovesong@donga.com,record@donga.com. 日本官房长官菅义伟实际上已经被确定为下任日本首相。因为执政的自民党主要派别接连表示支持菅义伟为自民党总裁，自民党决定通过省略党员投票的简单投票选举总裁。在议员内阁制的日本，执政党总裁将在国会被选为首相。 菅义伟从安倍晋三政权重新上台的2012年12月开始担任官房长官，一直在近距离辅佐安倍。原本首相的任期为3年，但菅义伟将只担任因安倍首相辞职后剩余的约1年任期（到明年9月为止）。预计他将继承包括对韩外交在内的大部分安倍政权政策。 ○ 终于登上第一把手位置的菅义伟 据日本广播协会（NHK）报道，自民党当天召开总务会，决定通过由国会议员（394票）和广域自治体代表（141票）参加的众参两院议员全体会议选出新总裁。由此，如果在14日举行的两院议员全会上获得过半数（268票）票，将成为总裁。 截至1日，菅义伟在自民党的细田派（98票）、麻生派（54票）、二阶派（47票）、石原派（11票）、无派别（约30票）中确保了约240票。此外，竹下派（54票）也有望支持菅义伟，那么菅义伟将获得294票，超过半数。即使地方自治团体代表投出“0票”，他也会被选为总裁。在总务会宣布将进行简单投票后，民营电视台TBS表示，“菅义伟担任首相的可能性是99%”，立即对下届内阁的组成进行了预测。据悉，菅义伟将于2日宣布参加总裁选举。 在世袭政治家林立的日本政界核心部门，菅义伟是没有父母背景、派别、学历的罕见的白手起家政治家。他出生于秋田县草莓农家，高中毕业后来到东京，在筑地鱼市场当挑夫、保安、厨房助理等打工，毕业于法政大学政治系。从众议院议员秘书开始，他历任横滨市议员，1996年经自民党公荐进入国会。现在已经8次当选。 他担任官房长官7年8个月，作为政府第二号人物辅佐安倍首相指挥了官场。2014年在内阁官房组织下设立了内阁人事局，掌握了干部公务员的人事权。因此，有人指出，日本公务员要“揣摸”他的心思行事。 ○ 韩日关系发生变化的可能性很小 如果说从政策层面来看安倍是“攻击型”，那么菅义伟就是“防守型”。安倍首相在历史问题、参拜靖国神社等问题上狂奔，与周边国家发生摩擦时，菅义伟起到了刹车的作用。有传闻称，安倍晋三在国会上感情用事地回答“阁僚们参拜靖国神社为什么是个问题”，菅义伟则叮嘱他要注意言行。 但对韩国相关政策，他是原则主义者。日本政府高层当局者表示，“菅义伟官房长官出人意外地对韩国非常强硬”，“向他报告韩国相关政策后，他说，‘不是在慰安妇协议时看过了吗？’，表现出消极态度。”在强制征用赔偿问题上，菅义伟表示，“韩国要拿出解决方案来”，与“想和韩国磋商”的外相茂木敏充表现出了温度差。 韩国政府内外有预测称，即使菅义伟上台，实际上也具有很强的“危机管理内阁”性质，韩日关系不会发生剧烈的变化。前世宗研究所所长陈昌洙表示：“与安倍首相相比，菅义伟的理念信念薄弱。从这个角度来看，如果他出任首相，韩日关系氛围可能会发生转变，至少会持续维持现状”，“很有可能成为1年任期的过渡性内阁，因此不会把重点放在改善韩日关系上。”一名外交消息灵通人士也表示：“从根本上说，这是安倍内阁的‘延长政权’，因此不会给韩日关系带来大的变化。”还有人观测说，以韩国政府正在推进中的11月底韩国举办韩中日领导人会议的契机等，今年内促成韩日首脑会谈的可能性比较高。

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