YouTube引领，阿米推动... 越过了鸟叔无法逾越的墙. September. 02, 2020 07:35. by 林熙允记者 imi@donga.com. “K-POP(韩国流行音乐)正和韩剧一起成为韩国最成功的文化输出品。”(英国《卫报》) 防弹少年团在Billboard Hot 100(单曲排行榜)上获得第一名是在韩国歌谣界留下浓墨重彩一笔的重要事件。国内外媒体和知名人士对防弹少年团登上“Hot 100”榜首位置赞不绝口。文在寅总统也表示：“这是提高K-POP自豪感的壮举。登上榜首的《Dynamite》是一首向因新冠病毒而疲惫不堪的全世界人民传达安慰和希望的歌曲，因此更有意义。” 防弹少年团从2016年开始挑战Billboard排行榜。当年专辑《WINGS》登上专辑排行榜第26位。此后，从2018年开始到今年为止，共4次登上专辑排行榜榜首。但是要成为单曲排行榜的冠军似乎并不容易。之前的最高纪录是今年3月的第4位(《ON》)。3年间11次登上“Hot 100”，最近3首歌曲进入前10名，呈现出了上升势头，但是这次的第一名却令人惊讶。 Billboard对每周在美国国内的广播次数、单曲唱片及音源销售量、流媒体次数、Youtube点击率等进行统计。单曲排行榜是展示本周在美国最受欢迎的歌曲的标尺。在Billboard运营的众多排行榜中，单曲排行榜的大众关注度最高。 ○ YouTube的牵引、Spotify-Radio的宣传也起到了一定的作用。 在单曲排行榜上，Youtube的火力起到了很大作用。《Dynamite》(8月21日发售)在Youtube上公开MV24小时后，点击率超过1亿次，创下新纪录。Billboard从2013年开始将Youtube的点击率反映在排行榜上。K-POP成为导火线。 歌手PSY(鸟叔)2012年虽然凭借《江南Style》大受欢迎，但在当地广播播放次数等方面却落后于美国摇滚乐队Maroon 5。在美国最大的音源消费平台“Spotify”中表现活跃也起到了帮助作用。《Dynamite》作为韩国歌手的歌曲，首次登上了Spotify “全球TOP50”第一位和“美国TOP50”第三位。 在广播节目中，《Dynamite》也比以前少打硬仗。在无线电Air Play排行榜上，取得了韩国歌手的最好排名第30位。 ○ 在美国主要电视节目上露脸，用英语歌词来决胜负 比以往任何时候都要缜密的当地化战略也奏效了。首先整首歌的歌词都是英语的。防弹少年团暂时放弃了以往“用韩语歌词突破语言障碍”的自尊心。作词、作曲家也被启用为已在美国市场得到验证的英国人。 音源发表时间也配合美国。《Dynamite》于韩国时间周五下午1点公开。美国东部时间周五零时。美国和欧洲从2015年开始实施“新音乐星期五”活动，大部分流行歌手在周五推出新歌，备受瞩目。从2017年开始在美国主要电视节目和颁奖典礼上露脸，扩大当地基础也取得了效果。K-POP特有的热情粉丝文化被移植到当地阿米身上也是不可忽视的。在一人多账户、多平台、多设备的时代，拥有宗教粉丝群的歌手可以和普遍人气的歌手一决高下的数字环境动摇了排行榜。

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