SOC预算增加12%，达到26万亿韩元，创历史新高...教育领域减少. September. 02, 2020 07:35. by 具特敎 kootg@donga.com. 明年社会间接资本(SOC)预算将增加12%左右，编制了历史最高水平的26万亿韩元。相反，教育领域的预算因地方教育财政拨款减少，是唯一一个预算减少的项目。 政府1日发表的明年SOC领域的预算是26万亿韩元，从今年的23.2万亿韩元剧增了11.9%(2.8万亿韩元)。政府的宗旨是扩大SOC投资，挽救因新型冠状病毒感染症(COVID-19)而停滞的经济，并先发制人投资智能物流、智能城市等未来新产业。 有人分析说，曾批评大规模SOC投资是“时代错误”的政府面对明年二次补缺选举和2022年大选，转向了有可能影响地区选民意向的SOC投资扩大。2017年上台时，政府曾表示要将SOC预算每年平均减少7.5%，到2021年减少到16.2万亿韩元。但是，随着为恢复经济的公共投资的增加，SOC预算在2018年为17.7万亿韩元，2019年为18.5万亿韩元等，持续增加。 相反，教育领域的预算将从今年的72.6万亿韩元减少到明年的71万亿韩元，减少2.2%(1.6万亿韩元)。这是明年预算案12个领域中唯一一个减少的项目。 因为，明年国税收入将比今年减少9万亿韩元左右，与国内税相连的地方教育财政拨款将减少2万亿韩元以上。明年71万亿韩元的教育预算中，有53.3万亿韩元将充当补助金。

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