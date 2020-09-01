安倍之后的韩日关系，韩国应该主导变化. September. 01, 2020 07:32. . 上周日本首相安倍晋三宣布辞职后，青瓦台表示：“感到很遗憾。希望早日康复”，“将与新当选的首相及新内阁为增进友好合作而共同努力。”当时的立场比外交部早出来10多分钟。外交部认为他国内政有什么好特别评论的，持消极态度，但青瓦台出面主导了这样的信息。 青瓦台的反应中，安倍首相一表明辞职意向就提及下任首相，其中包含着文在寅总统和参谋们对日本的内心想法。事实上，青瓦台认为，韩日建交以来最糟糕的韩日关系都是因为安倍首相。因此，韩国政府内外立即开始期待“谁当下届首相，都比安倍强”，这也是出于这个原因。 当然，韩日关系的恶化与安倍首相的上台而加速的日本右倾化是事实。从声称要检验对日军慰安妇道歉内容的“河野谈话”开始的历史修正主义，到旨在打造“可以战争的国家”的修宪，安倍首相的右翼路线，把韩日关系逼向了紧张和矛盾。那么，一切都只怪安倍吗？ 文在寅政府在上台之后就事实上放弃了韩日两国之间的慰安妇协议，在大法院判决就强制征用进行赔偿的情况下，放手任由两国关系恶化。再加上执政党的“亲日清算”政治框架，火上又浇了油。因此才会有“韩日两国之间有‘文总统-安倍首相’的组合，不会有任何解决方法”的说法。 现在只期待一方退场就能实现逆转，这是过早的乐观论。就算下届首相是知韩派还是亲韩派人士，只要政权不是被在野党取代，日本的现有立场就不会轻易改变。 尽管如此，国家领导层的交替必然会带来整体氛围的变化，这也会成为给充满感情纷争的韩日关系带来转折点的契机。恰好韩国也有知日派人士被选为新执政党党首，日本方面也对此非常关注。不能错过这样的机会。现在是韩国进行先发制人外交、打动日方之心的时候了。

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