分裂国家的命运. September. 01, 2020 07:32. . 白人登陆北美大陆时，那里生活着成千上万的美洲印第安人。南北战争后，在淘金潮和印第安战争开始之前，已有数百万印第安人被不到一小撮的白人定居者挤出东部地区。就算白人的武器再强大，印第安人无力的失败也都是不可思议的。还有传闻说，他们是死于白人带来的传染病。 即使病毒是决定性因素，也不能忽视印第安社会的社会政治因素。杰斐逊总统时期，为到西部地区进行探险，派出了路易斯·克拉克探险队。一个名叫萨克格维娅的印第安女子参加了探险队。她是肖肖尼部落人，小时候被周围的印第安部落绑架并卖给了白人。令人惊讶的是，探险队偶然进入她的家乡，她和哥哥、朋友奇迹般地重逢。 肖肖尼族是虚弱的部落，所以几乎躲在山里生活。相反，苏族是无所畏惧的强大部落。后来在印第安战争时，苏族成了抗争的中心，而肖肖尼族则被称为善良的印第安人。 美洲印第安人社会没有统一的国家。部族互相矛盾，对弱小部落进行彻底镇压。这就是白人轻易获胜的原因。究其原因，恺撒仅能用15个军团征服加利亚的原因也是如此。 列宁曾说过：“所谓国家，不过是统治阶级为统治被统治阶级而设立的机构。”此话反过来，也成为拥护正义阶级专政的理论。不是的。国家的真正功能是团结。虽然至今并不存在彻底消除内在歧视和不均衡的国家，但首要目的是团结，而这方面失败的国家已经灭亡。 现在我国政府已经尝到了分裂的甜头。分帮结派已经超越了限度，甚至制造了史无前例的矛盾，最终导致国民之间的争斗。这真危险。毁坏百年建成的建筑，一天就已足够。

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