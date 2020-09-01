权纯雨将在1日开幕的美国公开赛上挑战大满贯赛首胜. September. 01, 2020 07:33. by 金正勋记者 hun@donga.com. 韩国男子网球名将权纯雨(23岁•照片)将在1日开幕的美国网球公开赛上挑战大满贯赛事的个人单打首场胜利。 世界排名第71位的权纯雨将于1日上午5时在美国纽约举行的美国网球公开赛单打正赛第一轮比赛中，与世界排名第185位的泰森•卡威科斯基(25岁•美国)交锋。 对于权纯雨来说，这是一个很好的机会。像权纯雨一样在巡回赛正式比赛中没有夺冠经验的卡威科斯基以外卡身份参加了此次比赛。 虽然比其他对手轻松，但今年2月卡威科斯基在男子职业网球(ATP)挑战者大赛上获得过一次冠军，而且3月在与郑现(24岁)的对决中以2比0获胜，因此不能小看对方。 到目前为止，权纯雨曾4次参加大满贯赛单打正赛，但均与胜利无缘。2018年澳大利亚网球公开赛第一轮比赛是权纯雨大满贯赛事正赛的首场比赛，当时他面对排名第55位的施特鲁普(德国)以0比3败北。去年温布尔登网球公开赛第一轮比赛中，他以1比3输给了当时排名第9位的俄罗斯选手卡伦•卡恰诺夫，去年美国公开赛首轮对阵排名第84位的乌戈•德里安(玻利维亚)，在1比2落后的第4盘途中因伤弃权。在今年1月的澳大利亚公开赛上，他与排名第29位的尼古罗斯•巴希拉什维利(格鲁吉亚)打满5盘，最终以2比3惜败。

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