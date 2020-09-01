首尔市决定为黑石洞战役等6·25激战地制作指示牌. September. 01, 2020 07:33. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 1950年6·25战争爆发后不久，首尔成为国军抵御朝鲜侵略军、死守首都的激烈战场。为了防止朝鲜旗帜插在汉江以南，以划有汉江防御线的各地区为中心，国军展开了殊死战斗。有依靠汉江人行桥和铁桥在鹭梁津一带阻滞朝鲜军队渡河的“鹭梁津战役”，还有与江对岸渗透到现在孝思亭公园周边的朝鲜军队对抗的“黑石洞战役”。这两场战役被认为是6·25战争初期阻滞朝鲜军队南进的代表性战役。这些地方虽然在韩国战争史上划上了划时代的一笔，但70年后的今天，仍然没有纪念上述内容的设施和纪念碑。 首尔市在迎来6·25战争70周年之际，将挖掘包括两场战斗发生地点在内的50处“6·25战争激战伤痕地”。在50处中有31处没有标示发生过战斗的标石或指示标志牌，首尔市31日表示，计划到2022年为止，在所有地区设置相关设施。 首尔市首先在第一批3处设置了指示牌。它们分别是发生鹭梁津战役的死六臣墓公园、曾是汉江防御线主要战场的孝思亭公园、时任国军第7师团1团长的咸俊浩大校作为第一位团长战亡的地方江北区牛耳洞的延庆别墅。 不仅如此，此次发掘的“6·25战争激战伤痕地”将被开发为安保旅游项目。首尔市计划向国防部军事编纂研究所、首尔观光财团等进行咨询。另外，首尔市还宣布，截至2024年9月，将在铜雀停车近邻公园附近建立“收复首尔纪念馆”（暂称），并运营常设探访项目。 首尔市非常企划官葛俊善（音译）表示：“我们认为，对从记忆中逐渐淡去、随着城市开发逐渐消失的首尔市内6·25战争激战伤痕地，哪怕是现在进行发掘并予以保存，也非常有意义”，“将尽最大努力加以推进，使之成为共享历史伤痛的安保教育场所。”

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